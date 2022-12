180 mesures per a garantir els drets lingüístics

Presentat el 16 de desembre de 2016 a Sant Sebastià en el marc del Fòrum Europeu de la Diversitat Lingüística. El document 'Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics', impulsat pel Kontseilua – Consell dels Organismes Socials de l’Euskera i la Fundación Donostia / San Sebastián 2016, té com a antecedent la Declaració Universal de Drets Lingüístics de 1996, impulsada pel CIEMEN i signada a Barcelona.

El Protocol, que integra 180 mesures, és una eina de la societat civil per a reclamar drets lingüístics per als parlants de totes les llengües en igualtat. En la redacció del text hi ha participar un comitè organitzador, integrat per diverses entitats entre les quals hi ha Linguapax, el CIEMEN i la Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística ELEN. També hi va participar un comitè d’experts format per lingüistes i especialistes en dret lingüístic.

El document es pot consultar aquí.