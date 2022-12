L'ANC fa una crida a la participació en la manifestació del 6-D: «Cal sortir, ara, ja, no podem esperar perquè ja no hi serem a temps»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest divendres els últims detalls de la manifestació del pròxim dimarts 6 de desembre a Barcelona. La manifestació està convocada a Pla de Palau a les 12 h, des d'on avançarà fins a Via Laietana i tombarà al carrer de Jaume I per acabar a plaça de Sant Jaume.

Una quarantena d'entitats ja s'ha sumat al manifest, entre les quals destaquen el Consell de la República, la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Meridiana Resisteix, CDR Nacional, el Segcat o la Plataforma Antirepressiva de Barcelona i Ponent, entre d'altres. Les entitats encara poden afegir-se al manifest i a la manifestació. També s'han confirmat una vintena d'autobusos des de diferents punts de Catalunya, però s'espera que se'n puguin afegir més durant el cap de setmana.

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha recordat que l'entitat «va analitzar de seguida que la redacció del nou delicte de sedició augmentaria la repressió i finalment moltes entitats ho han anat veient i s'hi han sumat», i ha reblat que «un dels punts on s'incideix a reforçar la penalització en la nova reforma, és en els desordres públics causats per una 'multitud idònia', i això incideix clarament en les mobilitzacions de l'independentisme».

El coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs, Uriel Bertran, ha remarcat que «el nou delicte de desordres públics també penalitza la proposta i la conspiració de fets que s'acabin considerant desordres. Una reunió de l'ANC on es plantegessin mobilitzacions com les que s'han fet podria ser interpretada com a conspiració». Però també ha alertat a «l'Estat espanyol i el Govern de la Generalitat -que de moment dona suport a la reforma- que l'Assemblea no té por, i que seguirem mobilitzant-nos per defensar els nostres drets».

Finalment, la coordinadora de la Comissió de Mobilització, Esther Güell, ha remarcat que «hem de ser una 'multitud idònia' per demostrar que no estem d'acord, que ni l'Assemblea ni la resta d'entitats ens empassem aquesta reforma. Cal sortir, ara, ja, no podem esperar perquè ja no hi serem a temps».

Així, segons l'ANC, aquest 6 de desembre, «cal que tothom surti al carrer per defensar el dret de protesta. Cap demòcrata pot avalar ni pactar amb l'Estat espanyol un agreujament de la repressió contra les mobilitzacions i accions que ha protagonitzat i que protagonitzarà l'independentisme fins a assolir la nostra llibertat. Cap pacte amb l'Estat espanyol per empresonar-nos. Independència, ara!».