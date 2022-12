[VÍDEO] Plataforma per la Llengua denuncia al Fòrum de les Minories de l’ONU la complicitat de l’Estat espanyol amb el discurs de l’odi contra els catalanoparlants

Plataforma per la Llengua ha intervingut aquest divendres, 2 de desembre, al Fòrum de les Nacions Unides sobre el diàleg i la cooperació en qüestions relatives a les minories nacionals, ètniques, religioses o lingüístiques, per denunciar la complicitat de l'Estat espanyol amb els delictes d'odi contra els catalanoparlants. A més, la mallorquina Maria de Lluc Muñoz, tècnica internacional de l'entitat, ha demanat al relator especial de l'ONU per a les Minories, Fernand de Varennes, que intervingui perquè els estats persegueixin aquest tipus de delictes.

En concret, l'entitat li ha demanat que «insti els estats a investigar el discurs de l'odi especialment a Internet, a establir mecanismes efectius i sancions per combatre'l, i a posicionar-se contra la circular de la Fiscalia de Delictes d'Odi d'Espanya, que va establir que els nazis també podien ser protegits per aquesta categoria de delictes». Ha evidenciat també l'actitud negligent i hostil de l'estat espanyol contra la minoria lingüística de catalanoparlants amb diversos exemples de tolerància a la discriminació i de negació de la realitat sociolingüística.