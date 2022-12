Pere Aragonès denuncia a l'ONU la violació dels drets dels catalanoparlants

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha defensat aquest dijous al Fòrum de les Nacions Unides sobre Qüestions de les Minories la necessitat d'adoptar instruments per a protegir les llengües minoritzades com el català.

Així s'ha pronunciat aquest dijous a Ginebra, en una intervenció en aquest fòrum de l'ONU, on ha assistit juntament amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, i on ha parlat en el marc del debat sobre la revisió dels marcs normatius i la incorporació a la declaració de l'ONU.

«La defensa dels drets lingüístics de les llengües minoritzades com el català ha fet progressos a moltes parts del món, però no a totes. Instruments com aquesta declaració contribueixen a fer progressos, però sempre amb marge de millora», ha afirmat el president català, qui ha apostat per adoptar instruments per a preservar aquests drets lingüístics.

Aragonès, que ha començat el discurs amb unes paraules en català i després ha intervengut en anglès, ha explicat que la seva participació en aquest fòrum és en representació d'«una nació sense Estat» i amb la voluntat de compartir la preocupació pel futur del català.

Ha defensat que cal «contribuir des de tots els àmbits per a preservar la llengua i que tothom pugui viure amb normalitat», i ha remarcat que el català el parlen 10 milions de persones, per la qual cosa no es tracta d'una llengua minoritària sinó minoritzada.

«Fer obligatòria la llengua estatal en nacions sense estat com Catalunya implica una erosió sistemàtica de l'estatus de la llengua minoritària que vulnera els drets nacionals dels catalans», ha explicat Aragonès. En aquest sentit, ha acusat Itàlia, França i Espanya de no haver-li donat «el ple reconeixement i la protecció que qualsevol llengua al món mereix».