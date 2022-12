El toc manual de campanes ja és Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO

Aquest 30 de novembre ha estat un dia històric, ja que la Dissetena Reunió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO ha aprovat per unanimitat que la candidatura presentada per l'Estat espanyol, promoguda i impulsada per Campaners d'Albaida (País Valencià), Hispania Nostra i el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes, MitMac, en nom i representació de tots els Campaners de l'Estat espanyol, hagi estat inscrita a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.

Les entitats promotores han volgut manifestar la seva «immensa alegria, ja que aquest reconeixement mundial reconeix el treball callat i solitari de tants campaners que de manera voluntària conserven i mantenen el Toc Manual de Campanes a molts municipis d'Espanya, moltes vegades amb grans dificultats, ja que són voluntaris pel patrimoni immaterial».

Aquesta il·lusió va començar el 21 d'abril del 2018, quan les entitats promotores varen organitzar per a celebrar l'any europeu del Patrimoni Cultural un gran toc manual de campanes d'aquells municipis de l'Estat i d'Europa on s'ha conservat o recuperat el toc manual de campanes.

El Toc Manual de Campanes és «el paisatge sonor dels nostres pobles i ciutats, són un mitjà de comunicació carregat d'emocions, un llenguatge universal, les campanes parlen de tot i per a tots», han remarcat.

La declaració no és la meta, és el punt de partida perquè cada vegada més municipis de l'Estat recuperin el toc manual de campanes, per això demanaran al Ministeri de Cultura i Esport que s'iniciïn els treballs per a fer un Pla Nacional de Salvaguarda del Toc Manual de Campanes.

Aquest dissabte, 3 de desembre a les 12.00 h, se celebrarà aquesta declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO, amb un gran toc de campanes a tot l'Estat.