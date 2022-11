ANC: «El delicte de sedició es transforma en un delicte contra l’1-O i les mobilitzacions de base»

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) denuncia que la reforma del delicte de sedició presentada pel Govern espanyol «no és cap derogació o eliminació d’aquest delicte, sinó un nou aval que facilita la repressió contra accions democràtiques com el referèndum sobre la independència de l’1 d’octubre i les mobilitzacions de base no violentes que ha protagonitzat l’independentisme en els darrers anys».

En aquest sentit, la presidenta de l’Assemblea, Dolors Feliu, ha denunciat que la reforma del delicte de sedició té «un doble objectiu no dissimulat: castigar la mobilització independentista als carrers i penalitzar més pròpiament i còmoda els fets de l’1-O per envair instal·lacions o edificis».

El text presentat recull explícitament que seran castigats amb penes de fins a tres anys de presó la «invasió d’instal·lacions o edificis» i «l’obstaculització de vies públiques que representin un perill per a la vida o la salut de les persones” així com qualsevol acte “d’intimidació sobre les persones o les coses». Un redactat genèric on hi té cabuda el càstig penal contra qualsevol mobilització, apunten.

«Un text que directament portaria a la presó les desenes de milers persones que van permetre i protegir el referèndum sobre la independència en edificis i escoles públiques, així com els milers de persones que, exercint el dret a la manifestació pacífica, van tallar carreteres o vies públiques per alertar el món de la repressió de l’Estat espanyol», remarca l'ANC.

El moviment independentista ha estat testimoni dels judicis farsa de la justícia espanyola, que han fet servir tot tipus d’evidències i testimonis parcials o directament falsos per atribuir crims des de violència fins a terrorisme a activistes pacífics, i, per a l'ANC, aquesta reforma «només corrobora aquesta deriva repressiva de l’Estat».

«Aquesta reforma de la sedició pot rebaixar les penes de presó a uns pocs, però facilita i aboca a l’aplicació del codi penal i a penes de presó a milers d’activistes que exerceixin el dret a la manifestació. Bescanviar el benefici a alguns, hipotecant o dificultant l’exercici del dret a la manifestació i a l’autodeterminació, és allò a què cap independentista ni partit independentista pot donar suport», denuncien.

En aquest sentit fan una crida expressa als diputats d’ERC, Junts, PDeCAT i CUP al Parlament espanyol a oposar-se i «combatre aquest atemptat contra els drets fonamentals que representa aquesta reforma».