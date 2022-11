Comença la COP27: «El patró que ha seguit la humanitat des de l'inici de la revolució industrial, ja no és sostenible»

La 27a Conferència sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides (COP27) ha començat aquest diumenge a Sharm el Sheij, Egipte, ha presentat ja una primera bona notícia després d'un acord aconseguit per a obrir oficialment la negociació sobre les compensacions econòmiques per a les crisis provocades per esdeveniments meteorològics extraordinaris.

El pacte permetrà als diplomàtics i dirigents desplaçats fins a Egipte debatre aquest assumpte per primera vegada de manera oficial. El ministre d'Afers exteriors egipci, Samé Shukri, president de la COP27, ha destacat que aquest avanç s'ha aconseguit després de 48 hores d'intenses negociacions i ha subratllat que preveu que es prengui una decisió definitiva «no més tard de 2024».

«Això genera per primera vegada un espai institucionalment estable per a l'agenda formal de la COP i l'Acord de París per a debatre la qüestió urgent de finançar la resposta necessària a les bretxes actualment existents en la resposta a les pèrdues i danys», ha indicat Shukri.

«La inclusió d'aquesta agenda reflecteix el sentit de solidaritat i empatia amb el patiment de les víctimes dels desastres provocats pel clima», ha afegit.

Els països en vies de desenvolupament i els estats insulars que a penes han contribuït a les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle són els que pateixen més directament els efectes del canvi climàtic i són els que més han pressionat en les últimes setmanes perquè es tractàs aquesta qüestió.

La demanda és ja vella, perquè era present quan varen començar les COP a principis de la dècada de 1990, però els països industrialitzats han bloquejat reiteradament les iniciatives per a incloure el tema en l'agenda per por de que pogués generar una demanda de milers de milions de dòlars (euros) en compensacions. Les recents inundacions al Pakistan i altres crisis recents han servit per a donar una nova empenta a la reivindicació.

La negociació sobre el text final de l'acord ha provocat el retard de més d'una hora de la sessió d'inauguració de la conferència per a evitar un incòmode enfrontament en començar la COP27.

Shukri ha destacat que l'acord es basa en la «cooperació i la facilitació» i no en la «responsabilitat i la compensació». El text final contempla un punt titulat 'Qüestions relatives als acords de finançament per a respondre a les pèrdues i danys vinculats als efectes adversos del canvi climàtic, incloses les pèrdues i danys'.

«És un pas històric per a garantir que els països vulnerables tenen els recursos econòmics per a afrontar l'impacte cada vegada més greu del clima que han d'enfrontar», ha destacat el director de l'Institut de Recursos Mundials, David Waskow.

Sessió inaugural

Ja en la sessió inaugural, Shukri ha destacat que Egipte no escatimarà esforços per a liderar l'acció internacional per a enfrontar el canvi climàtic.

«Esperam que la Cimera del Clima sigui una fita en l'acció col·lectiva i multilateral. La Cimera del Clima brindarà les millors condicions per a afrontar el canvi climàtic», ha assenyalat, segons recull Sky News Aràbia.

El cap de la Diplomàcia egípcia ha subratllat que «el patró que ha seguit la humanitat des de l'inici de la revolució industrial fins al dia d'avui ja no és sostenible». «Tothom hi perdrà si algú creu que pot guanyar a costa d'un altre en termes de clima», ha advertit.

La COP27 durarà dues setmanes i hi participaran 40.000 delegats, inclosos més d'un centenar de caps d'Estat i de govern que arribaran en 130 avions presidencials.