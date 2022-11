Lluís Llach explica en l'acte de l'ASM que «La independència arribarà com a culminació de la nostra lluita per a poder ser»

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) va omplir a vessar, aquest passat divendres, el restaurant Sa Creu, a Petra, per celebrar el sopar col·loqui amb el cantant, exdiputat i actual representant del Consell de la República, Lluís Llach, per parlar de l'evolució de la lluita per la independència dels Països Catalans.

De fet, les reserves per a l'acte es varen completar en pocs dies i hi havia una llarga llista d'espera de persones interessades en assistir-hi que, finalment, no ho pogueren fer.

Lluís Llach va respondre a les expectatives creades. I amb escreix. Va parlar llargament i clara dels aspectes menys coneguts de la gestió del procés, especialment els dies clau de l'octubre de 2017.

Va respondre les preguntes dels participants i no va estalviar detalls i explicacions. També va parlar de la seva llarga relació amb Mallorca i va explicar el Procés Constituent que ell coordina.

«Ens toca lluitar per a poder ser i al final d'aquesta lluita, potser, vendrà la independència... però el que segur que no és veritat és que sense aquest esforç, sense aquesta lluita per poder ser, no arribarem a culminar la plena llibertat», va declarar Llach.

Abans de Llach, prengueren la paraula el president de l'ASM, Joan Planes, que va presentar l'acte, Biel Mesquida, que glosà la figura de Llach i Jaume Sastre que parlà de la feina que fa el Consell de la República.