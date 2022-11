Greenpeace demana al Govern espanyol «Renovables per a tots, ja!»

Greenpeace ha realitzat aquest diumenge una acció per a exigir al Govern espanyol que dugui a la 27a Conferència de les Parts del Conveni Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP27), que ha començat aquest diumenge en Sharm-el-sheik (Egipte), compromisos de justícia climàtica per a accelerar la transició energètica.

'Pedro, que és per a avui! Renovables per a tots ja', ha estat el missatge que s'ha llegit en una pancarta, que s'ha desplegat en el Temple de Debod a Madrid. Fins a 40 activistes de l'organització ecologista han participat en aquesta acció, que també han desplegat més de 20 panells solars portàtils i mòduls fotovoltaics.

«La COP27 ha de ser la cimera de la justícia climàtica. Espanya té l'oportunitat i la responsabilitat de liderar les decisions més ambicioses, posant sobre la taula nous compromisos de reducció d'emissions alineats amb la ciència i compromisos de finançament suficients perquè els qui són més vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic puguin afrontar les pèrdues i danys infringits per un problema del qual no en són responsables i perquè puguin adaptar-se per a prevenir pitjors conseqüències», ha assegurat, des d'Egipte, el representant de Greenpeace Espanya, Pedro Zorrilla.

Amb aquesta acció, Greenpeace culmina el tour 'Renovables a les teves mans ja. És possible, és el moment', després de visitar les localitats de Getafe, Saragossa, Terol, València, Màlaga i Huelva. El tour ha acostat a la ciutadania les opcions d'estalvi, eficiència i ús de renovables per a atendre les necessitats energètiques del dia a dia i ha proposat als ajuntaments aprovar una moció amb la qual assumir compromisos concrets per a posar en marxa un pla de transició energètica.

«Les múltiples crisis que ens colpegen com a societat tenen un principal culpable darrere: els combustibles fòssils, que ens mantenen ostatges d'un sistema energètic especulatiu, perillós, car i injust. Estam farts de tanta corrupció energètica i volem que la transició energètica sigui accelerada, participada en el seu desenvolupament i beneficis per les persones», ha emfatitzat la coordinadora de campanya de Greenpeace, María Prado.

En aquest sentit, ha anomenat a l'acció a Pedro Sánchez, qui per a la portaveu té una oportunitat d'or per a llançar un missatge clar que «es va acabar l'hegemonia cultural, política i econòmica dels fòssils i d'apostar decididament per les úniques solucions que funcionen a tot el món i beneficien a tota la societat i al planeta: les renovables per a les persones, fetes per les persones; l'estalvi i l'eficiència energètica».

En definitiva, l'organització demana al Govern espanyol que executi una veritable aposta, definitiva i decidida per accelerar la participació ciutadana per a aconseguir un sistema energètic descarbonitzat i 100% renovable; que garanteixi que el necessari desenvolupament renovable ocorri de forma ordenada i participada per la ciutadania; que abandoni de manera ràpida i justa les energies fòssils, les seves subvencions i la seva hegemonia cultural.

Així com, que aportació nous fons als països i comunitats més vulnerables davant el canvi climàtic; augmentar l'aportació necessària per al compliment de la promesa global (de 2015) d'aportar 100.000 milions de dòlars perquè els països de renda baixa puguin adaptar-se i augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic; acordar l'eliminació global de la producció i el consum de carbó, gas i petroli en dates que siguin compatibles amb el límit de 1,5 °C; i reconèixer el paper de la biodiversitat en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, i com a símbol cultural i espiritual, així com llar d'una flora i fauna diverses.