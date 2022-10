Òmnium exercirà l’acusació popular en el cas d’Enric Sirvent, l’home que va patir un atac de cor després d’una agressió d’un policia espanyol

Òmnium Cultural exercirà l’acusació popular en el judici a Lleida pel cas d’Enric Sirvent Peguera, l’home que va patir un atac de cor després d’una agressió d’un agent de la Policia espanyola durant el referèndum de l’1-O mentre defensava el col·legi electoral Centre Cívic la Mariola. El cas finalment arribarà a judici en un jutjat ordinari de la capital del Segrià malgrat els reiterats intents de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per arxivar-lo.

És la primera vegada que un policia espanyol s’enfrontarà a penes de presó per un delicte de lesions durant les càrregues del 1r d’Octubre. Fins ara tots els agents que s’han sotmès a un judici ho han fet per faltes lleus. «No podem permetre que 5 anys després de l’1-O, amb més de mil ferits, encara no s’hagi condemnat cap integrant de les forces i cossos de seguretat de l’Estat ni cap responsable polític», ha dit el president d’Òmnium, Xavier Antich, «per això seguim personats en diverses causes arreu de Catalunya per tal que la violència de l’1-O no quedi impune». «El cas de l’Enric Sirvent de Lleida té un gran valor perquè simbolitza la persistència de les víctimes: l’Enric va morir fa 2 anys, però els seus hereus no han defallit fins a aconseguir seure al banc dels acusats el seu agressor», ha afegit Antich.

L’escrit provisional d’acusació popular sol·licita que es condemni el policia a 3 anys de presó per un delicte de lesions amb l’agreujant de motivació ideològica (article 22.4 del Codi Penal) i de prevalença del caràcter públic de l’agent (article 22.7 del Codi Penal). Després de 5 anys de feina, duta a terme en bona part per l’acusació particular desinteressada exercida per l’advocada Anna Llauradó, aquest serà el primer judici per lesions de l’1-O amb acusacions fermes de delicte de lesions. Fins ara tots els policies imputats han afrontat peticions de faltes lleus.

El jutjat d’Instrucció 2 de Lleida ha dictat dos cops l’arxivament de la causa amb el suport de l’Advocacia de l’Estat i la Fiscalia i, en tots dos casos, l’Audiència Provincial s’hi ha oposat. Òmnium denuncia que, durant tot el procediment, tant l’Advocacia de l’Estat com la Fiscalia han tengut una conducta centrada a obstaculitzar la instrucció i la investigació. L’entitat posa de manifest les múltiples traves d’aquestes dues parts processals per impedir que el cas d’Enric Sirvent arribi a judici. La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat han intentat expulsar l’entitat presidida per Xavier Antich de l’acusació popular al·legant que no hi ha cap interès col·lectiu en el cas. De fet, Fiscalia ha ignorat de manera reiterada els drets de la víctima, oposant-se permanentment a la pràctica de diligències d’investigació, posant pals a les rodes durant tota la instrucció i actuant com a defensa dels policies investigats, assumint, per tant, el paper de l’Advocacia de l’Estat i desatenent el seu rol com a defensa de les víctimes del delicte.