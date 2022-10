[VÍDEO] Davant les discriminacions lingüístiques, ni un pas enrere

Diumenge passat, desenes de manifestants es varen reunir davant el centre de salut d'Alfafar (l'Horta, País Valencià) on varen discriminar lingüísticament un pacient per parlar en català. La concentració, per a expressar suport a Francesc Xavier Tébar amb el lema 'Prou valencianofòbia', va comptar amb les entitats Decidim i la Plataforma per la Llengua.

Per si vos interessa, ací teniu la meua intervenció completa (2 minuts) en nom de @Decidim_ a l'acte de solidaritat amb Francesc Xavier convocat per @PlataformaPV davant el centre de salut d'Alfafar. Contra la discriminació lingüística, ni un pas enrere! pic.twitter.com/P5WaIkWZ8F — Antoni Infante (@InfanteAntoni) October 23, 2022

🗣 Toni Royo, president de @PlataformaPV, ha demanat a la @DGobiernoCV que “resolguen a favor de l’afectat”.



✔️ Defensarem Francesc Xavier i recorrerem administrativament l'aplicació de la "llei mordassa" per part de la policia 👉 https://t.co/k9VVN2Skmr



2/2 pic.twitter.com/tNaqvnOqO8 — Plataforma per la Llengua País Valencià (@PlataformaPV) October 23, 2022

Discriminat i multat

La Plataforma per la Llengua portarà la defensa jurídica de Francesc Xavier, el pacient de Benetússer discriminat per parlar en català a un metge del Centre de Salut d'Alfafar, i posteriorment multat amb 601 euros, per la Delegació del Govern espanyol. L'ONG del català portarà el cas per la via de reclamació administrativa. Igualment l'entitat demanarà a la Conselleria de Sanitat que s'investigui l'actuació d'aquest facultatiu i que s'informi el personal sanitari del centre sobre el respecte al deure legal de garantir l'expressió en català de la ciutadania.

El passat 14 de juny, en una consulta del Centre de Salut d'Alfafar (l'Horta), adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, el metge d'Urgències va negar a un pacient, Francesc Xavier, el dret de parlar català, i li va dir literalment: «Hable en castellano!». El pacient va expressar el seu dret de parlar català, i el metge el va expulsar de la consulta. Tot seguit, el doctor va comunicar a la Policia Local d'Alfafar que el pacient «estava alterant el normal funcionament dels serveis del centre d'urgències» i que «estava alterant i molestant el recepcionista». L'usuari estava demanant el full de reclamacions, que no li varen donar fins a uns dies després, i estava sol·licitant ser atés per un metge que l'entenguera en la seva llengua.

L'afectat ha rebut una proposta de sanció signada per la Secretària General de la Delegació del Govern espanyol al País Valencià, Maria Andrés Benlloch. En aquesta proposta de sanció els fets ocorreguts es consideren constitutius d'una infracció greu en la llei de seguretat ciutadana, la coneguda com a Llei Mordassa.

Tota actuació que suposi una discriminació per raó de llengua pot ser entesa com a falta molt greu, segons la normativa sanitària. Aquesta situació de censura contra l'ús del català contradiu, a més, el seu ús normal i oficial. Negar l'atenció sanitària a un ciutadà per parlar català és un cas de discriminació contrari a l'Estatut d'Autonomia del País Valencià, que determina que «els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l'Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada».

Igualment la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià explicita els drets que emparen el ciutadà que varen ser vulnerats al Centre de Salut de Quart d'Alfafar. Existeix el dret de la ciutadania a l'expressió en català, «sense que puga derivar-se de l'exercici del dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció».

El conseller de Sanitat justifica l'actitud del metge

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, demanat pels periodistes, va defugir parlar del cas en una roda de premsa. En un perfecte castellà, va dir que desconeixia l'actitud del metge però, en tot cas, la va justificar dient que és «altament probable que eixe metge portara poc de temps en el territori valencià i no tinguera la capacitat d'entendre la llengua». «Al pacient que parlava valencià finalment el va atendre un metge que sí que coneixia l'idioma», relatà. En tot cas, digué que la Conselleria analitzarà el cas.

L'actitud del conseller Mínguez està d'acord amb el seu posicionament polític contra la normalització del català en l'administració pública. Recentment, en una entrevista digué que «el valencià no ha de ser un requisit sanitari excloent», negant, una vegada més, la normativa promoguda pel seu mateix govern i aprovada per les Corts Valencianes en la Llei de Funció Pública, que estableix que tot el personal de la sanitat valenciana haurà de conéixer les dues llengües oficials.