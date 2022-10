Les Balears Acollim demana «vies legals i segures perquè migrants i refugiats no es juguin la vida en viatges perillosos»

La Plataforma Les Balears Acollim ha reclamat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «canvis urgents i significatius en polítiques migratòries», després de l'informe del Defensor del Poble espanyol, que conclou que en el bot a la tanca de Melilla del passat 24 de juny, que va acabar amb una vintena de persones mortes en el costat marroquí, es va produir un rebuig en frontera a 470 persones. A més, ha demanat reunir-se amb la delegada del Govern espanyol a les Balears, Aina Calvo, per a traslladar-li les seves preocupacions.

Segons ha valorat la Plataforma Les Balears Acollim «el Govern espanyol va demostrar falta de respecte i empatia cap a les víctimes dels fets esdevinguts a Melilla, el 24 de juny, i el sofriment dels seus familiars, en la seva resposta posterior, elogiant la coordinació entre les forces policials de Rabat i els cossos de seguretat de l'Estat».

Front a això, ha reclamat «la revisió i rectificació dels acords signats amb el Marroc» en considerar que aquests «incrementen el patiment de milers de persones i no resolen en absolut el degoteig continu de morts i desaparicions al Mediterrani i Canàries».

També, ha sol·licitat poder reunir-se amb la Delegada del Govern a les Balears, Aina Calvo, per a poder traslladar-li les seves preocupacions i «la necessitat de canvis urgents i significatius en les polítiques migratòries».

Cal recordar, en aquest sentit, que el Defensor del Poble espanyol, Ángel Gabilondo, va formular, el passat 14 d'octubre, diverses recomanacions i recordatoris legals al Secretaria d'Estat de Seguretat perquè s'eviti la repetició d'episodis similars en els passos fronterers de Ceuta i Melilla.

Així, va recomanar que s'impulsi la revisió dels protocols d'actuació que s'activen amb els Cossos i Forces de Seguretat del Marroc quan es produeixin intents d'entrada irregular en els perímetres fronterers de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i va urgir a desenvolupar la disposició desena de la Llei orgànica sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social, de conformitat amb la interpretació del Tribunal Constitucional.

D'igual manera, va afirmar que vol que es deixi constància escrita que a l'estranger se li ha facilitat informació sobre protecció internacional i que es potenciï la informació internacional a fi de preveure situacions de pressió fronterera extrema, amb l'objectiu d'incrementar els operatius d'atenció humanitària en el perímetre terrestre en coordinació amb la Secretaria d'Estat de Migracions i l'Agència d'Asil de la Unió Europea.

El Defensor va fer també diversos recordatoris legals. Entre ells el d'«aplicar un enfocament de drets en la gestió fronterera a fi de garantir el dret a la integritat física i moral, sense que ningú pugui ser sotmès a maltractaments, tractes inhumans o degradants».

També que «s'impedeixi qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti violència física o moral per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en l'exercici de la seva actuació professional»; o que es «dictin les ordres oportunes perquè que els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estiguin sempre identificats».

Les ONGs, per part seva, varen reclamar que es procedís a l'obertura «d'una inverstigació independent i exhaustiva» sobre el bot a la tanca de Melilla del passat 24 de juny.

A més, varen exigir a l'Estat que «deixi enrere les polítiques migratòries ambigües, que aturi les devolucions il·legals a la frontera i que aposti de manera clara per protegir els drets dels migrants». Tot això, recordant «la necessitat d'establir vies legals i segures perquè migrants i refugiats no es juguin la vida en viatges perillosos».

«Fins que no es produeixin els canvis sol·licitats per part del Defensor del Poble i les ONGs, Les Balears Acollim explica que «es té la intenció de fer arribar a la Direcció General de les Balears i als mitjans de comunicació locals, el dia 24 de cada mes, una carta de record i desgreuge per a les víctimes, reclamant que es prenguin mesures».