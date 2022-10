L'Homenatge a les Brigades Internacionals es converteix en un clam contra el feixisme

Aquest dissabte ha finalitzat a Barcelona la 25a edició de l'homenatge a les Brigades Internacionals, organitzat per l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya i l'Associació d'Ex-presos Polítics de Catalunya.

Més de 300 persones s'han aplegat a la Rambla del Carmel per recordar les dones que van lluitar contra el feixisme a la Guerra Civil. Hi han fet acte de presència i hi han participat la consellera catalana de Justícia, Gemma Ubasart, i la regidora del districte Horta-Guinardó, Rosa Alarcón. Ha estat la primera aparició d'Ubasart després del seu nomenament com a consellera: «Em fa especial il·lusió que aquest sigui el primer acte com a consellera», ha reconegut.

Conduït per la vicepresidenta de l'Amical, Consol Hernández, l'homenatge ha comptat amb la representació del discurs de la Pasionaria per part de l'actriu Mireia Clemente de La Voz Ahogada, l'actuació musical de Rosa Zaragoza, el parlament de Janette Higgins, canadenca filla d'un brigadista que va lluitar a la batalla de l'Ebre, i l'escriptora Cecilia Santos.

La regidora Alarcón i la consellera Ubasart han tancat els parlaments abans de dirigir-se al monument a la brigada Lincoln on han dipositat una corona de flors en record als brigadistes. Representants d'ERC, PSC, Comuns, UGT i CCOO, a més d'altres associacions de memòria històrica, han deixat també un ram de flors sota els peus del monument.

«En els darrers temps estem tornant a veure les orelles al llop. És la nostra obligació promoure una memòria democràtica que posi fre al nou feixisme que creix i l'exemple de les brigades internacionals no pot ser més inspirador», ha expressat la consellera Ubasart.

Tres dies d'actes en record de les dones brigadistes

La celebració de l'efemèride ha inclòs dues activitats més: el dijous 20 d'octubre La Voz Ahogada, companyia teatral especialitzada en memòria històrica i guanyadora del primer Premi Filadora 2021, va representar l'obra 'Una nova primavera'. La història de les Brigades Internacionals, al Golem's Teatre de Barcelona i amb entrada gratuïta. El divendres 21 d'octubre es va presentar per primera vegada 'Coratge sota el foc', escrit per la periodista catalana resident a Nova York Helena G. Vancells i publicat per Neret Edicions. El llibre narra la història real de vint dones nord-americanes que varen arriscar la seva vida defensant la República a la Guerra Civil Espanyola.

La 25a edició de l'homenatge s'ha dedicat a la presència de les dones en les Brigades Internacionals. Les brigades varen ser unitats militars formades per voluntaris vinguts de més de 54 països per lluitar contra el feixisme en la Guerra Civil i per defensar les llibertats de la República. Segons dades del SIBRINT (Sistema d'Informació Digital sobre les Brigades Internacionals), més de 40.000 persones varen desplaçar-se voluntàriament per lluitar en les Brigades Internacionals. D'aquestes, es calcula que aproximadament 1.300 dones varen formar-hi part directament, sense tenir en compte les que van col·laborar-hi externament.

Per Eduard Amouroux, president de l'Amical, aquest homenatge recorda «les dones de molts països que van venir a agafar les armes per defensar la Segona República, però també aquelles que amb tasques als hospitals o com a intèrprets, passant per totes les feines que puguem imaginar, van tenir un protagonisme que ha costat molta tinta i molt discurs reivindicar».