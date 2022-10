L'ANC acampa a la plaça de Catalunya de Barcelona per donar el sus a la campanya 'Nosaltres Acusem'

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha donat aquest dissabte el sus a la campanya 'Nosaltres Acusem', que vol lluitar contra la «causa general contra l'independentisme». I ho ha fet amb una acampada reivindicativa a la plaça Catalunya de Barcelona que durarà tot el cap de setmana. Entre els actes que s'hi celebren hi haurà intervencions de persones represaliades i les seves famílies, parlaments de defenses i projeccions de vídeos sobre la repressió espanyola.

L'acció comptarà amb personalitats conegudes del món independentista com Lluís Llach (Debat Constituent i Consell de la República), Josep Costa (exvicepresident del Parlament de Catalunya), Gabriela Serra (exdiputada del Parlament), Neus Torbisco (Consell de la República i Òmnium Cultural) i antics membres del secretariat nacional de l'Assemblea com Elisenda Paluzie (vicepresidenta de la UNPO) i Pep Cruanyes (president de la Caixa de Solidaritat). A més, es presentarà la petició al Parlament d'una comissió d'investigació de la causa general i el manifest 'Nosaltres acusem la justícia espanyola'.

Durant la presentació dels actes el passat dijous, la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, va assegurar que «es vol visibilitzar la causa general de tota la cúpula judicial contra l'independentisme, una gran repressió que si no trenquem ens aixafarà com a societat» i indicà que el manifest ja compta amb 1.500 signatures. El vicepresident de l'entitat, Jordi Pesarrodona, recordà que «no sols parlem de tribunals espanyols, també de catalans com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s'ha viscut una persecució ferotge contra activistes catalans».

Amb la campanya i l'acampada, l'entitat busca visibilitzar els centenars d'encausats -alguns pendents de judici i altres ja jutjats- que formen part dels més de quatre mil represaliats per «la macrocausa contra l'independentisme». «Molts d'ells són joves que no s'han sentit amb prou suport dels partits independentistes i de la societat catalana», ha dit l'entitat.

Així, la campanya 'Nosaltres Acusem' vol recollir el suport de la ciutadania perquè el Parlament de Catalunya creï una comissió d'investigació sobre l'amplitud i l'abast de la causa general de la justícia espanyola contra el moviment independentista. L'objectiu final és fer arribar l'informe de la comissió al Consell d'Europa.

En una segona fase de la campanya, s'organitzarà la recollida de signatures a través de les assemblees territorials per crear una comissió d'investigació del Parlament, que inclourà actes amb encausats, lectures del manifest davant dels jutjats de Catalunya i altres accions. Aquesta campanya es mantindrà fins al gener del 2023, quan es farà una concentració davant el Parlament per lliurar les signatures recollides.