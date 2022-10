Diumenge dia 9 d'Octubre, com a representant de l'ASM (Assemblea Sobiranista de Mallorca), vaig poder gaudir de la Diada Nacional del País Valencià. Festes que commemoren l'entrada del Rei Jaume I a la ciutat de València el 1238 i la creació de l'antic Regne, actual País Valencià. Convidada per Decidim (la Plataforma pel Dret a Decidir del PV) i conjuntament amb la presidenta i la gent del secretariat de l'ANC, a més a més d'una àmplia representació de les persones associades a Decidim d'arreu del País Valencià, gaudírem d'un dinar popular ben animat a l'històric Teatre el Micalet. Seguit d'un acte polític, on feren intervencions Dolors Feliu (ANC), Agnès Ambròs (ASM), la presidenta de Decidim Zahia Guidoum, així com Beatriu Cardona portaveu nacional d'Intersindical PV.

Seguidament, acompanyàrem la gent de Decidim a la Manifestació que cada any es fa per tal de celebrar la Diada Nacional. Vaig trobar una societat molt viva i reivindicativa, amb cants com 'Volem les claus... i li la caixa també!', 'On són els diners dels valencians!', 'País Valencià, lliure i sobirà!'

Cal remarcar que fou una jornada molt festiva, fet que fa palès que es pot reivindicar i fer festa a l'hora. A València capital i arreu del País Valencià, pobles petits, grans i ciutats, es varen celebrar desfilades de Moros i Cristians, concursos literaris, focs artificials, concerts musicals, i cal no oblidar els Premis 9 d'Octubre, distincions de la Generalitat Valenciana.

L'ASM participa, juntament amb Decidim i ANC, en la consolidació d'un programa polític confederal que ens apropi cada cop més a la Sobirania Nacional, com solem dir 'Mateix objectiu, diferents ritmes'. És vital l'intercanvi d’idees i propostes, per tal d'anar progressant en la Sobirania Nacional i així poder donar resposta a problemes similars que patim, davant un Estat que ens espolia dia sí, dia també (dèficit fiscal, infrafinançament crònic i històric, inversions en estructures com ara el corredor mediterrani que no arriben, menors inversions públiques de les que ens correspon per la nostra aportació econòmica i el pes poblacional, etc.). Problemes que no són tan sols econòmics, també ens hem de referir als constants atacs a la nostra cultura i llengua comuna, a la judiciliació del sistema educatiu, a no tenir les claus dels nostres ports i aeroports i un llarg etc.

El que tenim molt clar les tres entitats que conformam la Confederació d'Entitats Sobiranistes, és que la lluita va començar al carrer i que és al carrer on ha de continuar, tot espentant el treball dels partits a les institucions, ja que, com hem pogut comprovar, sense la mobilització popular al carrer les institucions es limiten a la gestió i a les reformes, però en cap cas a les transformacions estructurals que el nostre poble necessita. Una Diada molt valenciana que vaig poder gaudir com a mallorquina!

Agnès Ambròs i Costa, Vicepresidenta de l'ASM