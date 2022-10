Òmnium inaugura nova seu a l’Alguer per a impulsar l’ús social del català a la ciutat

Òmnium Cultural de l’Alguer ha inaugurat aquest cap de setmana la seva nova seu de l’entitat a la ciutat en el marc del 30è aniversari d’Òmnium l’Alguer per a donar un nou impuls a l’ús social del català a la ciutat.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha participat dels actes acompanyat d’una àmplia representació de la Junta Nacional i la junta d’Òmnium Cultural de l’Alguer, amb el seu president, Stefano Campus, al capdavant. «Volem defensar i promoure la llengua i cultura catalanes per enfortir-nos col·lectivament», ha assegurat Antich i ha posat en valor la «feina imprescindible» feta per Òmnium de l’Alguer al llarg de tots aquests anys, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i la constància de múltiples entitats i institucions, perquè l’alguerès pogués tenir la certificació del Consell d’Europa. «Però la feina no s’ha acabat», ha advertit el president d’Òmnium, «volem avançar cap al ple reconeixement oficial i, sobretot, cap al màxim ús social». «Per això és tan important que la societat continuï organitzant-se; en el cas de l’Alguer, per poder recuperar per exemple els cursos de català o continuar creant i difonent continguts culturals que atreguin el màxim nombre de gent. Perquè al principat, a l’Alguer i arreu del món, compartir una llengua és la millor manera de defensar-la», ha afegit Antich.

Tal com ha anunciat Antich, un nou conveni de col·laboració farà possible l’increment d’activitat d’Òmnium Cultural de l’Alguer, principalment centrada a la difusió del català a la ciutat: «Treballarem per aconseguir aliances que garanteixin la presència del català a l’escola, a l’administració, entre d’altres. Volem que el català sigui una llengua viva, del dia a dia, i sobretot, atractiva per les noves generacions d’algueresos», ha dit.

El president d’Òmnium Cultural de l’Alguer, Stefano Campus, ha celebrat la represa de la col·laboració amb cinc anys, la qual és una «oportunitat importantíssima» per a la secció local “després de 30 anys de constant activitat, de projectes a favor de la tutela de la nostra llengua”. I en aquesta línia ha dit: «Continuarem treballant perquè el català de l’Alguer no caigui en la folklorització». Per això, «calen més socis, que ens vinguin a veure, que ens donin idees», ha afegit.

La nova seu d’Òmnium de l’Alguer

La nova seu, situada a la planta baixa d’un edifici del centre de la ciutat sarda, serà l’epicentre de l’activitat i projectes de la secció local de l’entitat, i permetrà celebrar-hi classes de català, així com conferències i reunions. Un dels altres objectius en aquesta etapa de l’entitat és augmentar la massa de socis.

Òmnium de l’Alguer: 30 anys de compromís amb el país i la llengua

Des de la seva fundació el 1993, Òmnium Cultural de l’Alguer ha centrat la major part dels seus esforços l’ensenyament de la llengua catalana a l’Alguer, que el 2015 era la llengua habitual del 18,5% de la població. I ho ha fet tant en infants a través d’un conveni amb les escoles, com en adults, a través de cursos de català estàndard en col·laboració amb l’Universitat de Sassari amb el Projecte Palomba (1999-2010). També a partir del 2010, va activar un servei de normalització lingüística i va obrir-se a la ciutat a través d’activitats dirigides a la ciutadania per difondre el dialecte alguerès. El 2014, i fins el 2020, l’entitat va reimpulsar cursos de català de l’Alguer. També ha promogut la celebració anual de la Diada, així com concentracions i actes polítics.