Les Illes Balears, presents a Gal·les per a compartir experiències sobre normalització lingüística

La capital de Gal·les, Cardiff, ha acollit aquest divendres una jornada per a parlar sobre espais segurs i empoderament lingüístic. La trobada, organitzada per la Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística (NPLD), ha consistit en una sèrie de conferències per part d’especialistes, membres d’organismes de promoció lingüística i representants de diversos governs del continent.

Miquel Àngel Sureda, secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, hi ha assistit com a president de l’NPLD. Sureda ha destacat la importància de crear xarxa entre territoris amb llengües minoritzades i ha posat en valor poder conèixer accions i experiències de normalització lingüística en els diversos territoris. «Des de les Illes Balears, estam compromesos amb la diversitat cultural i lingüística d’Europa i defensam que el català, com a llengua europea mil·lenària, sigui llengua oficial a la Unió Europea», ha apuntat el secretari autonòmic.

El matí del dia anterior, Sureda visità, juntament amb membres de l’NPLD, entitats i dirigents polítics d’arreu del continent, l’Ysgol Hamadryad, una escola primària on es fa immersió lingüística en llengua gal·lesa. Seguidament, es va fer una visita a l’Urdd Gobaith Cymru, una organització centenària que treballa, des del voluntariat, en l’àmbit de l’educació i el lleure dirigits a infants i joves. Ambdues són institucions pioneres que operen des d’una òptica intercultural i en favor de l’arrelament cultural i lingüístic al país de Gal·les. L’horabaixa tingué lloc una reunió de la junta de l’NPLD, l’Steering Committee.