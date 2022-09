Es neguen a vendre bitllets de tren a un usuari per parlar en català: «Estamos en España y me tienes que hablar en español»

Continuen les discriminacions lingüístiques de Renfe als catalanoparlants. Aquesta vegada, Enric, un usuari habitual de la xarxa ferroviària, ha denunciat a la Plataforma per la Llengua que el passat mes d'agost es dirigí a la finestreta de l'estació de Xàtiva (País Valencià) per a comprar uns bitllets i les treballadores es negaren a vendre-li'ls per parlar en català. Segons relata l'afectat, li varen dir el típic «Estamos en España y me tienes que hablar en español». Tot seguit, l'usuari remeté una queixa a Rodalia València, que s'excusà dient que a l'empresa, d'àmbit estatal, «treballa personal d'altres autonomies». La Plataforma per la Llengua ha demanat explicacions al gerent de Renfe al País Valencià.

Enric es dirigí el passat 14 d'agost a les 13.30 h a la taquilla de l'estació de Renfe a Xàtiva per a comprar uns bitllets per al trajecte Xàtiva-Ontinyent. Es va adreçar en català a la taquillera i aquesta, segons relata l'afectat, el tallà en sec: «Me tienes que hablar en español». L'usuari li va explicar que preferia parlar en català i que tenia dret a fer-ho, però la treballadora li respongué que no el podia atendre si no li parlava en castellà. Una altra treballadora d'aquesta finestreta de Renfe, present en la discussió, li repetí acaloradament que «Estamos en España y me tienes que hablar en español». L'afectat va insistir, però les treballadores es negaren a vendre-li els bitllets, segons denuncia. Davant d'això, va emplenar un full de reclamacions, on l'afectat exposà: «S'han negat a vendre'm els bitllets per parlar en valencià».

Posteriorment, va presentar una queixa al Servei d'Atenció al Client de Renfe exposant el seu cas i demanant que se sancionàs els responsables, tot citant els articles de les diferents normatives i lleis que emparen el seu dret a poder expressar-se en la seva llengua al País Valencià. Quatre dies més tard, el Servei de Postvenda de Cercanías València li respongué que l'operadora està «especialment sensibilitzada respecte de l'acompliment i el respecte de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià», per a tot seguit excusar les treballadores adduint que «aquesta és una empresa d'àmbit estatal, on treballa personal d'altres comunitats autònomes». I dedica tot un paràgraf per a parlar-li d'un tema que no havia estat motiu de la seua queixa: «En eixe sentit, li indiquem que estem procedint a la col·locació en totes les nostres estacions, de tota la cartelleria, avisos, rètols i megafonia en bilingüe». L'afectat va presentar també una reclamació al Defensor del Poble adjuntant la resposta de Renfe al seu cas.

Els incompliments de Renfe amb el català

La Plataforma per la Llengua ha remés una carta a José Enrique Cortina, gerent del Servei Públic de Renfe al País Valencià, en què l'entitat expressa el seu «malestar pel greuge que va patir» l'usuari i l'informa del «desconcert i perplexitat generats arran de la resposta» de l'operadora ferroviària a l'afectat. La carta, signada pel delegat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Antoni Royo, fa palès que la resposta de Renfe al cas suposa «un gravíssim i intolerable desconeixement de la normativa aplicable» i insta que l'operadora revisi la queixa de l'usuari per tal que rebi una resposta ajustada a dret.

El cas d'Enric no és l'únic del qual té constància la Plataforma per la Llengua. L'ONG del català ha registrat i denunciat desenes de casos de discriminacions de Renfe als catalanoparlants. Algunes, perpetrades directament pels mateixos empleats, d'altres, en forma de megafonia o bitllets únicament en castellà. Recentment, un usuari dels trens Alvia i Euromed de Barcelona a València posà en coneixement de l'entitat que els bitllets només són en castellà. El mateix ocorre amb la senyalització interna dels trens, la carta de la cafeteria i els comunicats puntuals per megafonia. Les lleis vigents obliguen Renfe a oferir aquestes comunicacions també en català. En les diverses reclamacions a l'operadora ferroviària, la Plataforma per la Llengua recorda que els drets lingüístics formen part dels drets dels consumidors i usuaris i que l'empresa té l'obligació d'acomplir-los.