Un home ataca i increpa Puigdemont a l'aeroport de Viena: «¡A la cárcel!»

Un espanyolista ha increpat Carles Puigdemont, expresident català a l'exili, a l'aeroport de Viena, quan es disposava a agafar l'avió per tornar a Brussel·les. Segons ha explicat Puigdemont, l'individu li ha copejat l'esquena mentre cridava en castellà «¡a la cárcel!». «I se n'ha anat corrents sense tenir la valentia de donar la cara», ha detallat.

Tot i l'incident, Puigdemont no ha patit danys personals. L'expresident a l'exili, segons detalla el diari ElNacional, ha atribuït l'atac al fet que ni el rei Felipe VI ni el govern del PSOE i Podemos han «revertit» l'«a por ellos» del 2017. «D'aquí neix la impunitat que exhibeixen. Les desenes de denúncies que he posat per amenaces de mort mai no prosperen, perquè ja se sap que la justícia espanyola tracta tothom igual», ha afegit amb ironia.

Puigdemont s'ha desplaçat fins a Viena per a fer una conferència a la Universitat Europea d'aquesta ciutat. Amb el títol 'La lluita per assolir l'estatus d'Estat i la sobirania a Europa: el cas de Catalunya', Puigdemont va explicar el paper significatiu del referèndum de l'1-O i la lluita de l'independentisme català.«La revolució catalana és radicalment democràtica», va assegurar.