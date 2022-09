Jordi Cuixart demana la intervenció internacional en el Catalangate davant la inactivitat de l'Estat espanyol

El president d'Òmnium Civil Rights Europe, Jordi Cuixart, ha demanat la intervenció internacional en el Catalangate davant la inacció de l'Estat espanyol en el que és el cas forènsicament documentat més gran del món d'espionatge amb Pegasus, durant la 51a sessió de reunions del Consell de Drets Humans de l'ONU. Cuixart s'ha dirigit a l'Alta Comissionada de Drets Humans de l'ONU en funcions, Nada Al-Nashif: «Recomanem que les organitzacions internacionals instin Espanya a dur a terme una investigació immediata i imparcial, a sancionar els autors, a assegurar-se que això no es repeteixi, i que les víctimes puguin tenir accés a una reparació efectiva» tenint en compte que aquest cas d'espionatge «constitueix una ingerència molt greu en el dret a la intimitat, a la llibertat d'expressió, a la llibertat de premsa, al degut procés i a un judici just, i té un fort efecte dissuasiu».

En aquest sentit, ha recordat que les persones espiades tenen com a vincle comú la seva defensa del dret a l'autodeterminació i que segons Citizen Lab, «nombroses proves circumstancials assenyalen el govern espanyol» com a autor material. En aquest context, ha afegit, «Espanya ignora les recomanacions de l'ONU espiant a l'oposició política, a periodistes, a entitats de la societat civil com Òmnium Cultural -membre d'ELEN-, i fins i tot a advocats, a través de procediments judicials poc clars, o fins i tot sense cap tipus d'autorització».

Cuixart, representant d'Òmnium a Europa com a president d'Òmnium Civil Rights Europe, ha fet aquestes declaracions durant la 51a sessió de reunions del Consell de Drets Humans de l'ONU celebrada al Palau de les Nacions de Ginebra. La intervenció ha tingut lloc coincidint amb la presentació de l'informe El dret a la intimitat a l'era digital, de l'Alt Comissionat de Drets Humans de Nacions Unides: «celebrem que l'ONU insisteixi que els Estats s'han d'abstenir de fer pràctiques de vigilància il·legals». «La democràcia és un bé fràgil i requereix una protecció constant», ha afegit.

L'informe

L'informe de l'ONU El dret a la intimitat a l'era digital, que compta amb l'adhesió de la Unió Europea i el Consell d'Europa, se centra, en particular en l'abús d'eines de hacking intrusiu, especialment Pegasus, el paper clau del xifratge en garantir el gaudi del dret a la intimitat i altres drets; i la vigilància d'espais públics. A més, destaca el risc de crear sistemes generalitzats de vigilància i control que poden soscavar el desenvolupament de societats democràtiques.