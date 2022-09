Cladera: «Hem reprès la col·laboració amb l'Espai Mallorca per a potenciar la difusió que fan dels valors mallorquins a Barcelona»

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, s'ha reunit aquest dilluns a Barcelona amb membres de l'Associació Crits i Renou, que ara gestiona l'Espai Mallorca.

El Consell ha recuperat enguany la col·laboració institucional amb aquest centre catalitzador de la cultura de les Illes Balears a Barcelona mitjançant una aportació de 15.000 €.

«Com no pot ser d'una altra manera, com som aquí a Barcelona hem de visitar l'Espai Mallorca. Una entitat de gent vinculada a Mallorca amb qui hem reprès la col·laboració per a potenciar tot allò que fan de difusió dels valors mallorquins a la ciutat de Barcelona», ha remarcat Cladera.