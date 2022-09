Entitats a favor del català, el basc i el gallec enforteixen lligams per a defensar els drets lingüístics dels parlants de llengües minoritzades

Aquest setembre, la Plataforma per la Llengua, A Mesa pola Normalización Lingüística i Euskalgintzaren Kontseilua han enfortit la seva relació per tal de defensar els drets lingüístics dels respectius parlants, en un context «especialment complex» com l'actual.

Així, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, representants de Kontseilua i d'A Mesa varen participar en diversos actes de la Plataforma per la Llengua, com la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova i el dinar popular que va organitzar l'ONG del català a la plaça del Duc de Medinaceli de Barcelona, entre d'altres.

El mateix dia, Paul Bilbao (Kontseilua) i Paulo Filgueiras (A Mesa) es varen reunir amb el secretari de la Plataforma per la Llengua, Francesc Marco, per tal de valorar les darreres actuacions conjuntes que han dut a terme les tres entitats, com la iniciativa 'Pluralitat lingüística' i les recents esmenes a la Llei de l'Audiovisual.

Projectes compartits a favor de la pluralitat lingüística

Els darrers anys, les tres entitats, juntament amb diverses associacions a favor del català, l'asturià o l'aragonès, han reivindicat plegades el valor de la pluralitat lingüística amb la presentació d'una Proposició no de Llei (PNL) al Congrés dels Diputats i el treball coordinat en favor d'una millora del redactat de la Llei de l'Audiovisual. A més, les tres entitats també fan feina conjuntament en el marc d'organitzacions internacionals com l'European Language Equality Network (ELEN).

D'altra banda, aquest mateix estiu han tengut lloc diverses reunions de feina entre representants de les diverses organitzacions. Així, la directora de la Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, es va reunir aquest mes de juliol amb Paul Bilbao, secretari general de Kontseilua, a la seu nacional de l'ONG del català, a Barcelona. Unes setmanes després, a l'agost, era Rosa de les Neus Marco, vocal de l'Executiva de la Plataforma per la Llengua i exvicepresidenta d'ELEN, qui es trobava a Santiago de Compostel·la amb Marcos Maceira, president d'A Mesa pola Normalización Lingüística.