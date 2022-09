Aquest diumenge, 18 de setembre, s’ha celebrat un Ple presencial de l’Assemblea de Representants a Catalunya del Nord. Respectant l’Ordre del Dia establert, s’ha debatut i aprovat el Reglament General i de Funcionament amb 93 vots a favor.

En representació de la ponència que ha redactat el Reglament General i de Funcionament del Consell per la República ha parlat el portaveu Pere Cardús. La seva intervenció ha obert el procés de debat i esmenes. Cardús ha recordat que l’Assemblea de Representants «no té com a objectiu per si sol fer codis sinó fer un Estat independent en forma de República». Cardús ha explicat que el Reglament és «un document facilitador, fet per a l’entesa i cooperació» i que ajudarà al Consell «a entendre’ns i no a vigilar-nos».

El ponent ha detallat que el Reglament és un text que també ha de facilitar «un sistema d’entesa entre Govern, Consells Locals i Assemblea de Representants» i que ha de permetre «traçar una estratègia conjunta de tots els organismes del Consell per la República».

Durant el debat de les esmenes, els ponents han convençut el Govern del Consell i ha acabat retirant l’esmena sobre el nom del Consell. Així doncs, ha quedat aprovat el canvi de nomenclatura de la institució republicana: el Consell per la República passa a anomenar-se Consell de la República. El Govern ha demanat un torn de paraula especial per avisar que aquest canvi serà, en termes logístics, progressiu en els pròxims mesos.