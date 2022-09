[VÍDEO] Fan públiques unes imatges censurades de l'atemptat contra Joan Fuster

La matinada de l'11 de setembre de 1981 dues potents bombes van esclatar al domicili de Joan Fuster, a Sueca. No hi va haver cap víctima, però sí enormes desperfectes en la biblioteca de l'escriptor i en la casa mateixa.

Aquest divendres RTVE del País Valencià va publicar unes imatges inèdites dels desperfectes causats per les bombes. Segons que reconeix el canal, no s'havien publicat perquè van ser censurades.

En les imatges es poden veure desenes de vianants que observen les destrosses causades pels explosius, especialment a la façana de la casa.

Cal recordar que les dues bombes eren pensades per matar, ja que la segona explosió estava pensada per abatre els residents de la casa. Per sort, Jaume Pérez Muntaner, Vicent Salvador i Fuster mateix, van salvar la vida.

En aquest sentit, cal dir que, quaranta anys després, la Policia espanyola no ha obert encara cap investigació seriosa sobre aquest atemptat i no ha perseguit mai ningú per la col·locació dels dos artefactes explosius.