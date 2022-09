La Biennal de Pensament de Barcelona arriba enguany a Palma i València

Durant la segona setmana del mes d’octubre, les ciutats de Barcelona, Palma i València celebraran, de manera simultània, la Biennal de Pensament. Les tres capitals mediterrànies han teixit una aliança estratègica a favor del pensament i de la cultura, amb tres edicions d’un mateix esdeveniment impulsat per un esperit comú i adaptat a la idiosincràsia i particularitat de cada seu. Per primera vegada, les tres ciutats es posen d’acord per a compartir l’organització d’un mateix festival. Les biennals abordaran temàtiques que afecten al conjunt de les ciutats, en el marc dels grans debats urbanístics i socials globals, i també les que tenen a veure més concretament amb l’espai cultural que totes tres capitalitzen.

La Biennal de Pensament és un projecte cultural que treballa per a una ciutat oberta. La seva missió principal és la de treure el debat dels seus formats més habituals i fer-ne partícip al conjunt de la ciutadania, des de la convicció que la governança de la ciutat s’ha de fer des del diàleg i la reflexió compartida. Les sessions de la Biennal, obertes i a l’espai públic, es plantegen tant en un format de diàleg entre especialistes, amb taules rodones, debats i conferències– com d’activitats artístiques, sigui en llenguatges expositius o performàtics.

L’any 2018, Barcelona va organitzar la primera Biennal de Pensament, que va rebre una excel·lent acollida, amb una assistència de prop de 20.000 persones. La Biennal va tenir una segona edició, marcada per la pandèmia, l’any 2020 (6.000 persones la varen seguir de manera presencial, i 10.000 en línia). En aquesta tercera convocatòria, la Biennal reneix amb la voluntat que sigui una eina per al diàleg i la col·laboració entre les tres ciutats, cada una des de la seva personalitat i idiosincràsia però posant en valor allò que les uneix, amb la mirada orientada a l’impuls a un corredor cultural mediterrani dels territoris d’àmbit cultural compartit.

Les Biennals de Barcelona, Palma i València 2022 parteixen dels mateixos eixos temàtics: cultura, ciutat, democràcia i tecnologia, entesos com marcs genèrics amb múltiples ramificacions. Cada seu compta amb el seu propi Consell Assessor, que ha treballat de manera específica els respectius programes. Durant tot el procés, els diferents equips de comissariat han anat compartint experiències per tal de fer-lo més enriquidor, i cercar la forma d'optimitzar els recursos i eixamplar les vies de col·laboració.

Fruit d’aquest treball conjunt, d’aquest procés de creació dialogat, les tres seus comparteixen alguns participants i activitats. Entre les més destacades, una lectura de textos de Blai Bonet, Joan Fuster i Gabriel Ferrater que es realitzarà de manera simultània a les tres ciutats. En totes elles els textos seran llegits per poetes representatius.