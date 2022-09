La Generalitat de Catalunya ordena que no s'apliqui el 25% de castellà a cap centre educatiu

La Generalitat de Catalunya ha donat l'ordre que no s'apliqui el 25% de castellà a cap centre educatiu aquest curs. Fins ara, hi havia una vintena d’escoles de Catalunya que aplicaven el 25% d’hores lectives en castellà a l’aula per ordre judicial.

Segons ha explicat Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d'Educació, l’ús de percentatges lingüístics a les aules és incompatible amb la Llei del Català a l’Escola que va seraprovada el mes de juny per a contrarestar la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

«A partir dels dia 5 a les escoles i el dia 7 als instituts, cap aula d'aquest país aplicarà percentatge d'aprenentatges de llengües», ha remarcat.