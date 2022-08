L'ONU dictamina que Espanya va violar els drets polítics de Junqueras, Romeva, Rull i Turull

El Comitè de Drets Humans de l'ONU ha dictaminat aquest dimecres que Espanya va violar els drets polítics de l'exvicepresident català Oriol Junqueras i dels exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull en suspendre'ls de les seves funcions públiques com a diputats al Parlament de Catalunya després de ser processats per rebel·lió perquè es va fer abans que existís una condemna pel procés independentista.

Arriba a aquesta conclusió després d'examinar la denúncia dels quatre exdirigents catalans que, durant la detenció preventiva, varen presentar el seu cas davant del Comitè al·legant que la suspensió de les seves funcions, prèvia a l'existència d'una condemna, violava els drets polítics en virtut de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

El Govern d'Espanya, per contra, va al·legar que tots quatre varen acceptar ser substituïts per altres diputats del seu grup parlamentari mentre durés la suspensió. I apuntava que, excepte Romeva, «els autors varen renunciar el 17 de maig del 2019 a la seva acta de diputats autonòmics per assumir com a diputats al Congrés dels Diputats» després de ser triats a les eleccions espanyoles de l'abril del 2019.

L'ONU remarca que Espanya viola l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que garanteix que tots els ciutadans puguin gaudir del dret de participar i tenir accés, en condicions generals d’igualtat, a les funcions públiques. Diu que sense entrar a valorar si hi havia indicis suficients sobre l’existència de violència –necessària per a imputar el delicte de rebel·lió–, cal tenir en compte que els polítics varen demanar a la ciutadania manifestar-se pacíficament.

Així, el comitè conclou que la decisió va ser «arbitrària perquè no va fer una anàlisi de les circumstàncies individuals dels autors i no es va dur a terme garanties d’imparcialitat».