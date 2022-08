[VÍDEO] L'ANC estrena espot per a la Diada de Catalunya 2022

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha estrenat aquest dilluns l'espot per a la Diada de Catalunya d'enguany, l’11 de setembre de 2022, que tornarà a estar centralitzada a Barcelona i serà en moviment.

Amb el lema 'Tornem-hi per vèncer: Independència', la manifestació d'enguany anirà des de l’avinguda del Paral·lel, passant pel Moll de la Fusta i el Passeig d’Isabel II fins a l’avinguda Marquès d’Argentera, per a acabar davant de l’Estació de França, on estarà localitzat l’escenari.

El vídeo promocional inclou imatges de persones diferents per a fer una crida a una mobilització multitudinària: «Persones d’arreu, de ciutat, de camp, jubilades, joves, gent que fa dècades que és activista, gent que no ho ha sigut mai».

A més, recorden altres diades multitudinàries i el referèndum del 1r d'octubre per a reclamar fer «un pas endavant» per la independència.