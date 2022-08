El rànquing de creuers 2022 constata la manca de compromís del sector amb el medi ambient

Els resultats del desè rànquing de creuers, publicat per la reconeguda organització alemanya NABU, mostren que les navilieres continuen sense prendre mesures suficients per a protegir el medi ambient, el clima i la salut pública.

NABU avalua les mesures implementades i els objectius de les companyies de creuers que fan ruta a les costes europees en relació amb les emissions contaminants. De les 19 navilieres enquestades, només una (Hurtigruten Norway), obté el 50% de la puntuació. 18 de les 19 companyies suspenen.

Segons apunta NABU, «els resultats mostren que la protecció del medi ambient i el clima continuen sent objectius llunyans per a les companyies de creuers. El fuel pesat encara és el combustible triat per la gran majoria de la flota existent».

Des de la Plataforma contra els Megacreuers recorden que Palma és la segona ciutat europea amb major contaminació per creuers (només superada per Barcelona) i que algunes de les navilieres que més operen a la ciutat són precisament les que pitjor puntuació tenen a l'esmentat rànquing.

Aquests resultats no fan més que reforçar les dades presentades fa uns dies per la Plataforma contra els Megacreuers. Segons les dades del primer semestre de 2022, el port de Palma rep el 52% menys de creueristes que el 2019, però només el 13% menys de vaixells. Per tant, molts menys creueristes però proporcionalment més contaminació i impactes sobre la salut pública. «De manera que el negoci dels creuers es demostra, una vegada més, incompatible amb els objectius climàtics i la transició energètica, la qual cosa obliga al Govern Balear a prendre les mesures adients per evitar que els costos (econòmics, mediambientals, sanitaris i socials) siguin molt més alts que els suposats ingressos o beneficis que aquest negoci aporta per a les Illes Balears», remarquen.