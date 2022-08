La Universitat Catalana d'Estiu celebra l'any Fuster i ret homenatge a Josep Massot i Muntaner

Aquests dies, entre el 17 i el 23 d'agost, es celebra a Prada, a la Catalunya Nord, la 54a edició de la Universitat Catalana d'Estiu.

El lema de la UCE d'enguany és 'Països Catalans, Europa, Espanya:

Conflictes, aspiracions, possibilitats' i entre els actes més destacats hi ha 'Gabriel Ferrater (1922-1972), cinquanta anys després de la mort'; 'Sanitat en tensió'; Premi Canigó a Martí Boada, científic ambiental; 'El sistema universitari dels Països Catalans i el futur de la Universitat Catalana d'Estiu'; 'Empresa i país'; '100 anys de l'Obra del Cançoner Popular'; 'Homenatge a Josep Massot i Muntaner'; Escocia The Right to Independence ('El dret a la independència'); La llengua catalana a la universitat; Jutges, ensenyament i llengua; Joan Fuster i la vertebració nacional. Als cent anys del naixement; Deep State vs qualitat democràtica i aspiracions nacionals. L'acte de cloenda es farà amb el títol 'Té límits el parlamentarisme?'

Podeu accedir al programa complet en aquest enllaç.