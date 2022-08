[VÍDEO] Josep Miquel Arenas: «Esper tornar a Mallorca ben aviat. No he fet res dolent i com a ciutadà europeu lliure que som, he de poder tornar»

«El que enyor més de Mallorca és la Tramuntana, l'Albufera, la família i els amics» diu Josep Miquel Arenas en aquesta entrevista per a Ona dBalears.

Qui va ser conegut com a Valtònyc és el protagonista de l'entrevista a l'espai transmèdia Ona dBalears. Una entrevista en la qual explica que «Esper tornar a Mallorca ben aviat. No he fet res dolent i com a ciutadà europeu lliure que som, he de poder tornar».

Arenas explica que després de deu anys de procés, ha guanyat la batalla el cas en què l'Estat espanyol l'acusa de terrorisme i és una persona lliure a tot Europa, excepte a l'Estat espanyol.

El jove mallorquí exiliat per raons polítiques explica com viu l'exili des del punt de vista personal i també des del punt de vista polític.

A l'entrevista, també explica què enyora més de Mallorca i parla de la necessitat de reprendre les mobilitzacions pel seu retorn a Mallorca, la relació amb la resta d'exili català i la solidaritat rebuda des de Mallorca i Catalunya, però també a Brussel·les.