Pancartes, banyadors i flotadors contra la crisi climàtica a la font de les Tortugues de Palma

Una vintena de persones han participat aquest dijous en el centre de Palma en una protesta per a reclamar justícia climàtica i advertir que en l'actual escenari «no bastarà» ni amb les mesures impulsades ni amb «llevar-se la corbata».

No s'han pogut banyar a la font de les Tortugues, perquè a diferència de quan hi ha una celebració d'alguna fita esportiva, en aquesta ocasió, la font ha estat tancada pel serveis municipals.

La protesta havia estat convocada per l'organització 'Rebel·lió o extinció' i animava fins i tot a banyar-se a la coneguda com a font de les tortugues de Palma que, no obstant això, ha aparegut tancada, cosa que ha impedit l'acció reivindicativa.

En tot cas, els manifestants han aparegut abillats amb ombrel·les, vestits de bany, ulleres de busseig i flotadors, simulant una jornada de platja.

Durant la protesta s'han cridat lemes reclamant justícia climàtica i l'obertura de la democràcia així com consignes com «no n'hi ha prou amb declarar l'emergència climàtica», «les mesures actuals no basten» i «llevar-se la corbata no basta».

L'acció ha estat concebuda com una protesta «contra l'escalfament global i el contrasentit que alimenta les crisi energètica, climàtica i alimentària».

Els manifestants han advertit que mentre els incendis es continuen registrant a l'Estat espanyol i a Europa i les sequeres i les inundacions amenacen les collites, els beneficis de les companyies petrolieres i energètiques «són immorals».