L’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai ofereix activitats per gaudir dels Perseids o ‘Llàgrimes de Sant Llorenç’

L’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai va organitzar, el passat divendres, la ‘Nit dels Perseids’ al Castell de Bellver, i divendres següent, dia 12, farà l'activitat a les Cases de Galatzó, a Calvià, amb l’objectiu «d'ensenyar les recomanacions i estratègies per veure amb garanties les ‘Llàgrimes de Sant Llorenç’, o pluja de meteors», el dia del seu màxim, segons l’IMCE. S’ofereix aquesta oportunitat a grups reduïts, tant en català com en castellà, amb explicacions a càrrec d’experts.

La jornada de dia 12 inclourà, a més de l’observació amb telescopis, una visita guiada a les cases de Galatzó a càrrec del divulgador del patrimoni Tomàs Vibot, una introducció al fenomen dels Perseids per l’enginyera informàtica i planetarista Elena González i l’explicació del cel (‘stargazing’) amb l’ajuda d’un làser de Margalida Barrera, experta en didàctica de l’astronomia. Opcionalment es podrà participar al curs 'Constel·lacions. Estratègies de localització i desplaçament anual i nocturn'.

Per a l’activitat a les cases de Galatzó es disposarà d'un bus llançadora, des del Palau d’Esports de Calvià, cada mitja hora. L’activitat és gratuïta per als menors de 12 anys i té un preu de set euros per als menors de 18 anys, de 15 per als adults i de 25 la participació al curs.

Les reserves es fan al lloc web de l’IMCE,ala pàgina d’esdeveniments: https://www.imce.es/nit-de-perseids-12-dagost-de-2022-a-les-cases-de-galatzo/

L’IMCE organitza aquestes observacions des del 2016, si bé es varen haver de suspendre el 2020 per la situació sanitària a causa de la pandèmia de Covid-19.