[VÍDEO] El Consell per la República anuncia el lloc de la manifestació per commemorar els cinc anys de l'1-O

El Consell per la República ha revelat aquesta setmana el lloc de la manifestació que es prepara, amb el suport de la resta d'entitats i associacions independentistes, per commemorar el cinquè aniversari del referèndum de l'1-O. En un vídeo a YouTube, el president Carles Puigdemont ha dit que serà a l'Arc de Triomf de Barcelona, a les 17.00.

Tal com ha recordat el diari VilaWeb, en una conferència de premsa conjunta feta ara fa uns dies, Antoni Castellà, membre del govern del Consell, va explicar que l'acte tenia el suport de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, la Intersindical CSC i la Cambra de Comerç de Barcelona.«La importància d'avui és que hi som tots. Avui volem donar un missatge a la ciutadania que, en allò essencial, estem d'acord. Hi ha una idea molt clara que compartim: l'1-O va ser un referèndum legal i va guanyar el sí, i aquest resultat legitima la lluita política per a esdevenir un estat independent», va recalcar Castellà.

L'Assemblea Nacional Catalana també convocarà actes per l'1-O, però fa una crida a participar en aquesta concentració. «El Primer d'Octubre vam votar i vam guanyar, hem de reivindicar aquest resultat. No s'han reconegut mai els 700.000 vots segrestats a cops de porra, que no són comptabilitzats i que superarien el 52% que diem ara», va subratllar Jordi Pesarrodona, vicepresident de l'entitat. Pesarrodona ha detallat que al matí hi ha previst un acte de reconeixement a tothom qui va votar.