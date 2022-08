La Generalitat de Catalunya creu que l'ús del català també ha retrocedit a l'Església catòlica

La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Ciuró, ha assegurat que amb els moviments migratoris el castellà ha guanyat presència a l'Església catòlica i «l'ús del català ha retrocedit», quan abans era la llengua que es parlava tradicionalment.

Ciuró ha sostingut que la pandèmia també ha afavorit aquest fet, ja que «les religions van fer molt d'ús d'Internet per a arribar a altres països, molts de parla castellana», ha dit en una entrevista en el diari 'El Punt Avui' d'aquest dissabte.

La consellera ha explicat que a Catalunya hi ha 13 confessions i que en totes hi ha hagut una «reculada generalitzada» del català, davant el que ha apuntat que la seva Conselleria aposta per utilitzar la llengua per a treballar la cohesió.

En aquest sentit, ha recordat el pacte 'Religions per la llengua', impulsat per la Generalitat, en el qual hi ha adscrites 53 entitats compromeses a realitzar accions religioses en català «com traduir pregàries o utilitzar el català a les seves xarxes socials».

Així, la consellera ha defensat que «quan una persona vol resar ha de poder fer-ho en la seva llengua i per això fa falta normalitzar l'ús del català a les religions».

D'aquesta manera, ha indicat que la Conselleria està «potenciant les parelles lingüístiques en l'àmbit religiós, tal com es fa en altres àmbits en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua».

Papa Francesc

Preguntada pel dia en què va saludar al Papa Francesc en l'estrena del documental 'El Camí Ignasià' a la Filmoteca Vaticana, Ciuró ha respost: «Va ser molt emocionant, és una persona molt agradable, ho dic de veritat; transmetia bondat». I ha assegurat que el Papa coneix la situació de Catalunya: «Està perfectament al cas de tot, sap què és Catalunya i aquí té bones amistats».