Més de 30 assemblees d'Arran trenquen definitivament amb l'organització independentista

Els militants de més de 30 assemblees d'Arran han fet públic aquest dissabte el trencament amb l'organització juvenil de manera «definitiva» per discrepàncies «de fons». Segons han explicat en un comunicat, ara s'organitzaran al voltant de l'òrgan de difusió Horitzó Socialista i se centraran en «treballar per un moviment socialista encara en construcció als Països Catalans».

S'hi troben assemblees i militants de Palma, Barcelona i València, entre altres territoris com el Baix Llobregat, El Camp, el Vallès Oriental, el Maresme, Comarques Gironines o Ponent a Catalunya, o bé la Marina Alta i la Plana al País Valencià.

Les assemblees inserides en aquest sector van fer pública una pàgina web sota el nom d'Horitzó Socialista, el que vol ser «l'òrgan de difusió i reflexió del jovent comunista dels Països Catalans». Aquest fet va suposar l'expulsió d'algunes de les assemblees que aquest dissabte han fet públic el trencament. En aquesta pàgina ja han difós dos articles explicant els seus principis polítics i el seu model d'acumulació de forces.

Segons han destacat, Horitzó Socialista «neix de la voluntat de superar les tesis i la pràctica política dels projectes actuals, i trenca amb les limitacions que suposen el nacionalisme i l'interclassisme, eixos vertebradors de moviments com els d'Alliberament Nacional o de l'anomenat Moviment Comunista Espanyol», afirma el seu Consell Editorial, format per joves d'arreu dels Països Catalans. I, afegeixen, que volen «donar veu a totes aquelles militants que, en aquest cicle polític marcat per la derrota ideològica de les tesis comunistes i l'agudització galopant d'un procés de proletarització, estan disposades a fer realitat la possibilitat d'una revolució socialista que ens dugui a un món sense classes».