[VÍDEO] El moviment escolta, protagonista del nou vídeo de la campanya 'No t'excusis!'

L'educació en el lleure és el sector protagonista de la tercera fase de 'Tots som referents lingüístics. No t'excusis!', la iniciativa impulsada per la Plataforma per la Llengua i els sindicats SEPC, USTEC-STEs i Intersindical-CSC, que ja ha aconseguit més de 37.000 signatures.

La campanya, que va començar el setembre passat, coincidint amb l'inici de curs escolar, promou la responsabilitat lingüística de les persones més vinculades amb els infants i joves posant al seu abast recursos tant en paper com en format digital. L'objectiu és que els adults exerceixin de «referents lingüístics», és a dir, que siguin conscients que poden revertir el decreixement en l'ús del català amb actituds lingüístiques responsables. És un fet rellevant en un sector, el juvenil, força vulnerable a uns hàbits lingüístics que sovint beneficien el castellà en detriment del català.

Després de les dues primeres fases, centrades en les famílies i els docents, aquest cop la campanya s'adreça al món de l'educació en el lleure. Aquest conjunt d'activitats i moviments, que agrupen més de 100.000 infants i joves i 19.000 monitors i caps escoltes només a Catalunya, són especialment clau per a la vitalitat de la llengua.

Per a animar els caps escoltes i monitors a exercir de referents lingüístics, la nova fase s'iniciarà amb la difusió d'un vídeo de sortida elaborat de forma conjunta amb l'Agrupament de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Roca Guillera de Santa Coloma de Farners. Més endavant es publicaran diverses càpsules també amb les monitores del casal d'estiu del Centre d'Arts Escèniques l'Excèntrica de Santa Coloma de Gramenet en què els joves expliquen la importància de defensar el català als casals d'estiu i al món escolta, i animen la resta de joves, especialment els que treballen amb adolescents, a fer-ho també.

Guies adreçades a cinc sectors clau

Per a dotar d'argumentari la defensa del català s'ha publicat una guia específica que es pot trobar en paper i en versió digital amb consells i recursos del món de l'educació en el lleure perquè els caps escoltes i monitors siguin exemplars en els seus usos lingüístics i treguin partit del seu rol com a referents per a infants i adolescents. Entre altres accions, se'ls anima a no deixar de banda el català amb cap dels infants del grup, a comunicar-se en aquesta llengua amb les famílies i tutors, i a mostrar referents educatius i culturals en català amb l'objectiu que els joves descobreixin exemples a seguir.

El retrocés del català és especialment alarmant entre nins i adolescents, i la campanya parteix de la idea que tothom, de forma individual, actua de referent lingüístic davant seu. Per acotar àmbits d'actuació i fer-la més efectiva, els continguts s'han dividit en cinc guies adreçades a diferents sectors: a les famílies, al personal docent, als responsables de l'educació en el lleure, als entrenadors esportius i als membres de l'administració. Les tres primeres guies ja han estat publicades i les altres dues es difondran en els pròxims mesos.

La campanya, que, malgrat que inicialment es va circumscriure a Catalunya, acaba de desplegar-se a les Illes Balears, continuarà activa al llarg del pròxim curs escolar i proporcionarà més eines per empoderar lingüísticament tota la població. De moment ja té més de 37.000 adhesions, però necessita el suport de tothom per a aconseguir revertir la tendència dels darrers anys i fer que el català sigui la llengua de referència dels nostres infants i adolescents.