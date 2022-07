Anna Gabriel compareix al Tribunal Suprem espanyol

Anna Gabriel s’ha presentat voluntàriament al Tribunal Suprem espanyol, acompanyada del seu nou advocat, Iñigo Iruín Sanz. Es tracta del mateix advocat que va assessorar Meritxell Serret quan va fer aquest mateix pas.

L'exdiputada de la CUP estava exiliada a Suïssa des del 2018 i era investigada pel jutge Pablo Llarena en relació al referèndum per la independència de Catalunya. El Suprem espanyol la investigava per suposats delictes de rebel·lió, sedició, malversació i desobediència, i el juliol de 2018 va va dictar una ordre de processament contra ella per un presumpte delicte de desobediència.

El grup de suport Free Anna Gabriel ha emès un comunicat en què expliquen que l’ordre de detenció contra ella ha quedat sense efecte: «Aquest matí, la nostra companya Anna Gabriel Sabaté, acompanyada pels seus advocats, s’ha personat a Madrid davant el Tribunal Suprem. Prèviament i durant els darrers mesos, s’havien produït diverses indagacions i aclariments sobre la seva situació processal actual. La mateixa compareixença, de forma automàtica, ha deixat sense efecte l’ordre de detenció emesa el febrer de 2018, quan Anna Gabriel va emprendre el camí de l’exili».

Anna Gabriel, qui ha tornat a Suïssa després de comparèixer al Tribunal Suprem espanyol, ha explicat: «Després de quatre anys i mig d’exili, avui es produeix un pas processal necessari per a recuperar una llibertat de moviments que mai hagués hagut de perdre, ni jo ni ningú. Aquesta passa respon a una serie de consideracions, reflexions i anàlisis que tenen a veure tant amb el context polític i judicial general, com també amb una sèrie de circumstàncies personals». El Suprem l'ha citada per a interrogar-la pròximament.