Òmnium calcula que hi ha més de 4.200 represaliats per defensar el dret a l’autodeterminació

Més de 4.200 persones és la xifra de represaliats per defensar el dret a l’autodeterminació que Òmnium Cultural ha fet pública amb l’actualització del mapa de la repressió. «Davant d’aquestes xifres, tenim l’obligació de transformar la repressió de l’Estat en més compromís cívic, en més lluita democràtica i en més empoderament social», ha assegurat el president de l’entitat, Xavier Antich, durant l’acte de presentació de L’Antirepressiva. Es tracta d'un espai digital de documentació i denúncia de la repressió de l’Estat espanyol contra el moviment independentista.

Antich ha denunciat que la persecució judicial i política del moviment independentista «és lluny d’acabar» i que l’Estat «ja fa temps que ha deixat de ser el garant dels drets fonamentals per esdevenir el principal responsable de la seva vulneració». Davant d’això, ha emplaçat a la societat civil a «organitzar-se per aprofitar la lluita antirepressiva estratègicament amb l’objectiu final d’exercir el dret a l’autodeterminació».

El mapa de la repressió d’Òmnium Cultural xifra en més de 4.200 les persones que han estat represaliades per motius polítics des del 20 de setembre del 2017 fins l’actualitat i inclou les 1.432 persones investigades en procediments penals i les 1.639 víctimes de la violència policial del 1r al 4 d’octubre del 2017 i durant les protestes per la sentència. També inclou les víctimes d’agressions físiques per ideologia per part de grups d’extrema dreta. A més, per primer cop, el mapa inclou les 1.200 persones sotmeses a procediments judicials administratius i comptables i les 65 víctimes de l’espionatge polític de l’Estat, en el cas conegut com a CatalanGate.

A la presentació de L’Antirepressiva també hi han participat l’advocada Laia Serra i diversos encausats com Òscar Campos, de 21 Raons; Marta Garsaball, acusada d’estar implicada en l’organització i celebració del referèndum de l’1-O; o Jou Carmelo, encausat en diverses causes judicials, que han parlat de la seva vivència personal i com la repressió ha impactat en les seves vides.

El nou mapa de la repressió presentat per Òmnium és una plataforma dinàmica i actualitzable, que permet fer seguiment dels processos judicials, així com trobar tota la informació necessària per conèixer el detall de les causes judicials obertes i el calendari dels actes de suport. A més, el web està traduït a diversos idiomes per a facilitar la difusió dels casos repressius a organitzacions i institucions internacionals.

L’Antirepressiva també compta amb un formulari perquè totes les persones represaliades que vulguin denunciar i comptabilitzar el seu cas puguin fer-ho a través del mateix web.

A més, les dades són fruit de la col·laboració desinteressada d’una gran quantitat d’advocats que porten causes derivades de la repressió contra l’independentisme, d’Alerta Solidària i dels seus advocats, de l’Associació de l’Advocacia per la democràcia de Lleida, de Juristes per les llibertats de les Terres de l’Ebre, d’Advocats d’Osona per la defensa dels drets humans, de l’Associació de Juristes pels Drets Humans del Maresme i de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, la Coordinadora Antirepressiva de Girona, Bages pels drets civils, Via Independència i una gran quantitat de col·lectius i plataformes antirepresives i Grups de Suport de persones represaliades.