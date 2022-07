Òmnium denunciarà l’Estat espanyol per infiltrar-se il·legalment en els moviments juvenils i independentistes

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, acompanyat de representants de 15 organitzacions juvenils dels Països Catalans, ha fet pública l’estratègia que seguirà l’entitat per a denunciar el Ministeri de l’Interior per la infiltració il·legal de cossos policials als moviments juvenils i independentistes. «Activem un nou front davant les greus vulneracions del dret a la intimitat i al dret a associació perpetuats amb el monitoratge constant de l’Estat a l’independentisme», ha assegurat Xavier Antich.

Òmnium ha presentat un requeriment administratiu al Ministeri de l’Interior donant deu dies al ministre Grande-Marlaska, com a responsable dels cossos policials de l’Estat, per a aturar les pràctiques il·legals d’infiltració d’agents policials als moviments juvenils independentistes, mitjançant la cessació de via de fet. Transcorreguts els deu dies, l’entitat presentarà una demanda judicial a la sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional espanyola per a denunciar la vulneració del dret a la intimitat i al dret a associació per part del Ministeri. «El ministre de l’Interior ha d’explicar i demostrar en base quina legalitat ha infiltrat agents policials a les organitzacions juvenils. Això no pot quedar impune, arribarem fins on calgui per desemmascarar el joc brut de l’Estat i batallarem per aconseguir una condemna», ha afirmat Antich, afegint que portarà el cas, si cal, al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

L’entitat considera que és «impropi» d’un estat de dret infiltrar policies dins les organitzacions democràtiques «amb finalitats partidistes» i que aquesta «pràctica il·legal» atempta directament contra els drets fonamentals. A més, Antich ha assegurat que tant la infiltració d’un agent de la Policia espanyola al SEPC i la captació de confidents en organitzacions juvenils – escàndols destapats pel mitjà La Directa -, com el CatalanGate són tres mostres recents que evidencien que la «causa general» contra l’independentisme segueix. «Hi ha una estratègia d’Estat i una de les seves potes principals és el Ministeri de l’Interior, que actua amb total impunitat i al marge de la llei», ha puntualitzat el president d’Òmnium.

Acció conjunta amb les organitzacions juvenils

Òmnium, amb l’objectiu de transformar la repressió de l’Estat en una eina de lluita democràtica, actuarà en nom de les diferents organitzacions juvenils dels Països Catalans davant la vulneració del dret fonamental a la intimitat i el dret a l’associació per part del Ministeri de l’Interior.

Les organitzacions signants són: el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Jovent Republicà, Batec, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), Federació d’Escoltisme i Guiatge de Catalunya, Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Avalot, Arran Jovent, Joventut Comunista de Catalunya, Associació d’Estudiants Progressistes, La Forja, l’Eina, Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, Joves Demòcrates, Consell Nacional de la Joventut de Barcelona, Bloc d’Estudiantat Agermanat (BEA) i Mallorca Nova.