Xavier Antich: «És urgent definir una estratègia consensuada per revertir el retrocés de l'ús social del català»

Òmnium Cultural ha entregat, aquest dimecres, les 547 propostes pel futur del català a la consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga, i al secretari de política lingüística del Govern català, Francesc-Xavier Vila. L'entrega ha estat feta pel president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, acompanyat de Quim Forn i Rosa Olivé, membres de la junta directiva de l'entitat.

Fruit el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua, 17 experts en els àmbits de la llengua en l'educació, el lleure, l'audiovisual, l'empresa i treball, i la diversitat social han desenvolupat aquestes propostes. El seu objectiu és fer front al retrocés de l'ús social del català.

Alguns exemples són fer efectiva l'aplicació de l'obligatorietat d'acreditar un nivell C2 de català per als docents d'infantil, primària, secundària i batxillerat i formació professional, i l'obligatorietat d'acreditar nivell C1 de català per a la resta de personal dels centres educatius. També, han proposat crear un òrgan que garanteixi que els plans lingüístics s'apliquen a tots els centres escolars, per tal que el català sigui la llengua vehicular de totes les extraescolars impulsades per administracions públiques i que els monitors i monitores d'aquestes comptin amb el C1 de català.

«És urgent definir una estratègia política i científica clara i consensuada per revertir el retrocés de l'ús social del català», ha reclamat Antich. En aquest sentit, es volen invertir 60 milions per a l'audiovisual català, obrint un canal multiplataforma per a joves i un nou Super3 a la Televisió de Catalunya.

A més a més, es volen oferir cursos als no catalanoparlants que treballin de cara al públic perquè totes les empreses puguin atendre en català, i fer possible que les associacions de nouvinguts puguin participar del disseny de la política lingüística del país. «Cal el màxim consens de tothom, per això defensem que el Pacte Nacional per la Llengua és l'espai més plural possible on discutir i treballar plegats per fer-ho possible», ha afegit el president de l'entitat.

«El nou consens que construirem al voltant de la llengua catalana requereix l'experiència d'entitats com Òmnium Cultural que combina expertesa i arrelament, amb estima per la llengua i obertura als reptes d'un món globalitzat», ha dit, per la seva banda, la consellera catalana.

L'entitat ha aprofitat la gran presència que té al territori per compartir les propostes arreu del país, a través de les 50 seus territorials, amb l'objectiu d'incorporar-hi la veu de la societat civil i les inquietuds de la ciutadania en matèria de llengua de les diverses zones del país, on les necessitats de la llengua no són les mateixes, i així traçar una línia d'acció estratègica per a la defensa i la preservació del català.