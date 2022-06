Aprovada una subvenció de 10.000 € per a garantir la continuïtat de l'Espai Mallorca a Barcelona

El Consell de Govern ha aprovat la concessió d’una subvenció directa a favor de l’Associació Crits i Renou per les Illes Balears, per un valor de 10.000 € i amb l’objectiu de finançar el projecte 'Espai Mallorca 2022: seguim avançant'.

El projecte consisteix en un pla estratègic per a assegurar el funcionament òptim de l’Espai Mallorca a Barcelona en el seu dia a dia, i per assentar l’envergadura, la projecció i la importància que aquest espai està agafant, en termes de programació habitual d’activitats culturals, després d’haver superat la situació d’excepcionalitat viscuda per la pandèmia.

L’associació Crits i Renou per les Illes Balears gestiona l’Espai Mallorca, centre cultural que té com a objectiu principal la promoció i la difusió de la cultura de les Illes Balears a Catalunya. L’Espai és gestionat per una associació sense ànim de lucre, integrada per persones que, de manera voluntària i desinteressada, fan possible que aquest projecte tiri endavant.

Al llarg dels darrers vuit anys, l’Espai Mallorca ha programat, de manera ininterrompuda, concerts, exposicions, projeccions, teatre, conferències, debats, presentacions de llibres, ballades, i un llarg etcètera d’activitats de tot tipus amb l’objectiu de reivindicar la cultura pròpia de les Balears.

L’Espai Mallorca ha mantengut una programació anual, amb actes de periodicitat setmanal, de caràcter multidisciplinari, que abraça totes les manifestacions de la cultura: cultura popular i tradicional, arts gràfiques, dansa, música, literatura, arts escèniques, mitjans digitals, història i patrimoni, divulgació... A més, ofereix una programació popular en què el gruix de l’oferta cultural és gratuïta, i les activitats de pagament tenen preus accessibles a l’economia dels joves.

A més, l’Espai funciona com a casa d’acollida per als joves illencs que comencen una nova vida a Barcelona, i ofereix un espai de socialització i suport comunitari des d’on emprendre l’aventura de viure lluny de casa, a la vegada que serveix per a mantenir viu el vincle d’aquest jovent amb les seves illes d’origen, connectats a la realitat social, cultural i política del seu lloc de procedència.

D’aquesta manera, el Govern considera justificat l’interès bàsic del projecte per a la difusió de la cultura de les Balears i per garantir la supervivència del projecte.