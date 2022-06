[VÍDEO] La Fundació Vincle presenta el llibre 'Integració europea o marginació espanyola', d'Eduard Gracia

La Fundació Vincle continua la seva tasca en defensa de l'Euroregió Mediterrània i acaba de publicar el llibre 'Integració europea o marginació espanyola. El futur bifurcat de Catalunya, el País Valencià i les Balears', de l'economista Eduard Gracia. L'acte de presentació, que va tenir lloc el passat mes de maig a la llibreria Ona de Barcelona, va ser tot un èxit.

Més de quaranta persones es van congregar per escoltar les sòlides teories d'Eduard Gracia pel que fa a la relació entre l'economia espanyola i l'europea i com la primera afecta de manera determinant, i per desgràcia negativament, als tres principals territoris de l'Euroregió Mediterrània: Catalunya, País Valencià i les Illes Balears.

L'acte el va introduir Jordi Manent, coordinador de la Fundació Vincle, el qual va explicar, pels que no coneixen la fundació, quins són els seus objectius fundacionals i quines campanyes porta a terme. Manent va definir el llibre de Gracia com a «brillant» i que, igual que l'Informe EuroMedi de Josep Reyner, té «una clara vocació divulgativa perquè arribi més enllà dels entesos, i que alhora és «un volum innovador» que fa aportacions molt rellevants i dona noves mirades sobre la qüestió.

Igualment, Manent va demanar als assistents que el que cal és «canviar el marc mental i entendre que els territoris de l'Euroregió són un mateix bloc econòmic tot i que amb similituds i diferències, i que és important que tinguin interessos comuns, sobretot econòmics i empresarials, més enllà de la llengua, la cultura i la tradició».

Tot seguit Ramon Tremosa, diputat del Parlament de Catalunya, va agafar la paraula i va resumir la trajectòria de l'autor del llibre, que ha estat 25 anys consultor i que ha viatjat molt, i va destacar totes les virtuts del volum. Tremosa va afirmar que «el llibre és molt fi i propi d'un estil anglosaxó, que parla molt clar tot i que educadament». També va subratllar la quantitat de gràfics i infografies que es poden veure en el llibre, que són «molt aclaridores» i que ajuden a il·lustrar el text.

El diputat va subratllar dades molt positives per a l'economia catalana: «Catalunya ha passat, en deu anys, d'acollir 3.000 a 9.000 multinacionals», la qual cosa és, per a ell, «una vitalitat que no té una explicació racional». I va alertar del «'corralito'» del centralisme espanyol, que Catalunya, el País Valencià i les Balears aconsegueixen «escapolir-se» gràcies a «l'obertura internacional, a les inversions de grans empreses líders punteres i a les exportacions que es fan, mentre que ja hi ha especialistes que afirmen que el fenomen de la 'España vacía' és irreversible». I va donar una dada important: en 30 anys Madrid s'ha emportat el 50% de la inversió destinada a la infraestructura de les Rodalies de tot l'Estat espanyol.

En la seva intervenció, Eduard Gracia va descriure sobre el terreny europeu les zones econòmicament productives i les zones econòmicament (i políticament) perdedores, com és el cas de la 'España vacía'. En aquells llocs on es concentri més l'activitat, normalment privilegiats, més població s'hi desplaçarà per viure-hi i treballar-hi, i el procés es retroalimentarà. Per poder entendre el perquè de l'anomalia europea, Gracia fa una perspectiva europea per demostrar que la gran majoria de les capitals europees irradien riquesa al seu voltant, mentre que Madrid només xucla riquesa, recursos i talent i deixa darrere seu un panorama buit.

Mitjançant diversos gràfics i infografies, l'autor del llibre demostra que Madrid «rep molta inversió, però no l'aprofita perquè no és prou rendible econòmicament, mentre que Catalunya, el País Valencià i les Balears, que reben molts menys recursos, sí que són rendibles econòmicament».

Ja en el torn de preguntes i respostes, Tremosa va destacar el futur negre que s'albira a l'horitzó de l'Estat espanyol pel que fa a la seva economia, la qual pot trontollar seriosament quan els països del nord d'Europa deixin d'ajudar econòmicament o quan el Banc Central Europeu deixi de comprar deute públic, ja que Espanya en 13 anys (del 2008 al 2021) ha triplicat el deute públic. I va reivindicar el pacte, que és incomplet, per part del Govern espanyol actual per gestionar els fons europeus provinents de la partida Next Generation.

Inversió econòmica

Així, l'objectiu que persegueix 'Integració europea o marginació espanyola' és entendre i explicar per què l'Estat espanyol «talla les ales» als territoris de l'Euroregió Mediterrània quan es tracta de fer-hi inversions econòmiques i en infraestructures. L'explicació és senzilla: el mateix Estat desconfia o té por d'aquests tres territoris perquè tots tres tenen «un gran potencial».

Eduard Gracia va tancar l'acte recomanant que per evitar aquest centralisme espanyol cal que els territoris de l'Euroregió «no es deixin arraconar i creixen econòmicament i productivament», i que per tot plegat cal prendre consciència de la nostra situació i posició, perquè «a Espanya, si no hi hagués la intervenció de l'Estat, l'activitat es desplaçaria cap a l'Euroregió Mediterrània».

Si voleu descarregar el llibre digitalment, ho podeu fer a la web de la Fundació Vincle.