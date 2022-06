[VÍDEO] La companyia valenciana Air Nostrum llançarà la ruta Barcelona-Palma en zepelí

L'aeronau més grossa del món, un modern zepelí fabricat per l'empresa britànica Hybrid Air Vehicles, ha estat triada per la companyia valenciana Air Nostrum per a fer trajectes «curts i sostenibles». Concretament, la primera ruta que es posarà en marxa serà Barcelona-Palma.

L’acord entre les dues empreses permetrà que el primer zepelí Airlander 10 faci el primer vol l'any 2026, després d’obtenir el certificat. L'empresa britànica continuarà lliurant noves unitats de manera escalonada durant els cinc anys següents i es preveuen fins a 10 aeronaus.

Air Nostrum remarca que aquest revolucionari mitjà de transport és «altament sostenible gràcies al fet que el seu consum de combustible és molt inferior al d'altres mitjans alternatius, fet que suposa una reducció d'emissions de CO2 de fins al 90% en el projecte inicial i fins a assolir les emissions zero el 2030».

El seu ús es pot adaptar a les necessitats puntuals de cada destinació, ja que l'Airlander 10 es podrà posar a qualsevol superfície raonablement plana, tant a terra com a aigua. A més, atesa la seva capacitat d'enlairament i aterratge en espais reduïts, l'Airlander 10 pot ser l'alternativa de mobilitat perfecta per al transport aeri a ciutats que no tenen instal·lacions aeroportuàries i illes.

La primera ruta de l'Airlander 10: Barcelona-Palma

Fonts de l'empresa han donat a conèixer que el primer trajecte que volen operar amb l'Airlander 10, amb capacitat per a cent passatgers, és entre Barcelona i Palma. El motiu és la distància, 216 quilòmetres, així com la durada prevista del viatge, que quantifiquen al voltant de les quatre hores.

L'empresa britànica que la construït compara l'Airlander amb un «ferri ràpid». El seu director executiu, Tom Grundy, comenta: «Aquest no és un producte de luxe, és una solució pràctica als desafiaments plantejats per la crisi climàtica. El 47% dels vols regionals amb avió connecten ciutats que estan a menys de 370 km de distància i emeten una gran quantitat de CO₂ en fer-ho. L'Airlander 10 híbrid podria fer les mateixes connexions amb el 10% de la petjada de carboni».