Quim Torra escriu una carta a la primera ministra escocesa en solidaritat amb el referèndum d'independència de l'any vinent

Quim Torra, expresident de la Generalitat de Catalunya, ha enviat una carta a la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, arran que aquesta setmana va anunciar que el referèndum d'independència que el govern escocès tenia previst de convocar l'any vinent es faria amb el vistiplau del govern britànic o sense. La carta de Torra, que reprodueix el digital Vilaweb, ha estat portada aquest dissabte al diari escocès The National.

En la carta, Torra expressa la seva «més absoluta solidaritat amb el repte democràtic» que es proposen per a Escòcia, i afegeix: «Fer un nou referèndum d'independència és una bona notícia per als demòcrates d'Europa i de tot el món».

Així mateix, Torra li recorda els lligams entre totes dues nacions i li expressa la seva solidaritat: «Escòcia i Catalunya són nacions germanes, amigues i que malden per ser lliures en el marc d'una Europa respectuosa amb els pobles i les persones. [...] Jo us vull expressar la meva i, per extensió, la de moltíssims catalans que encara veiem el clam de llibertat com una necessitat molt important per resoldre els problemes de cada dia dels nostres ciutadans».

Torra recorda la reunió que van tenir tots dos Edimburg fa quatre anys: «Vam poder compartir aquesta determinació de persistir i de continuar avançant en la recuperació de la plena sobirania que ara vós encarneu de manera excepcional».

A més, Torra li expressa gratitud per l'exemple que dona: «Nosaltres, una bona part dels independentistes catalans, voldríem poder tenir un horitzó de llibertat com el que proposeu a Escòcia. Volem culminar el mandat democràtic del referèndum del Primer d'Octubre del 2017. És per això que el vostre exemple és un estímul i pot ser un revulsiu per a nosaltres».