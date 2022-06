Aconsegueixen més de 37.000 euros per a salvar la Biblioteca Catalana de l’Alguer

La Plataforma per la Llengua aconsegueix 37.258 euros per a salvar i reimpulsar la Biblioteca Catalana de l'Alguer. Aquesta és la xifra de doblers que l'entitat ha recaptat a través de la campanya de donacions que va tancar aquest diumenge, i permetrà no només renovar les instal·lacions de la biblioteca i millorar-ne el servei, sinó també editar un parell de publicacions en alguerès, promoure activitats escolars a la biblioteca i dinamitzar activitats de cultura popular en català.

El finançament assolit multiplica per 2,5 l'objectiu inicial de l'entitat (15.000 euros), que es va satisfer en només 48 hores, i supera en un 24,2% l'ampliació que es va fer de l'objectiu a 30.000 euros. La campanya de l'entitat ha aconseguit el suport de més de 920 donants de tots els territoris de parla catalana i també d'altres territoris d'Espanya, França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit, Portugal, els Estats Units, Irlanda i Bèlgica. Els noms de tots els donants que ho han volgut, així com el nom de la seva localitat, s'incorporaran en una placa a la biblioteca i, entre totes les plaques, es configurarà un mural simbòlic que il·lustrarà el treball en xarxa per defensar el català arreu del domini lingüístic.

'Salvem la Biblioteca Catalana de l'Alguer!' s'ha convertit en una de les campanyes més exitoses de l'entitat, i el finançament obtengut només queda per darrere dels vora 54.000 euros que es varen recaptar per fomentar l'audiovisual en català, gràcies a l'arrodoniment solidari dels supermercats Bonpreu i Esclat.

Fundada el 1988 per l'Obra Cultural de l'Alguer, la Biblioteca Catalana és l'única biblioteca d'Itàlia dedicada a obres en català. Des del 2014, però, ha hagut d'anar reduint l'activitat perquè va deixar de rebre subvencions de la Regió Autònoma de Sardenya, i les instal·lacions han anat quedant obsoletes. Actualment, de fet, la biblioteca només ofereix servei de préstec, sobretot a estudiants i investigadors, i també pot rebre visites, però no està oberta de manera habitual al públic general.

La pandèmia ha contribuït a aguditzar encara més la situació, però, malgrat tot, encara s'hi han pogut organitzar algunes activitats puntuals en dies assenyalats, com el Dia Internacional de la Llengua Materna, el Dia Mundial de la Poesia o el Dia del Llibre i de la Rosa. Tot això ha estat possible gràcies a la feina incansable dels voluntaris de l'Obra Cultural de l'Alguer i de la Plataforma per la Llengua.

L'inici de les obres obre una nova etapa per a la biblioteca

Amb els més de 37.000 euros aconseguits, l'ONG del català permetrà que la biblioteca torni a ser el punt de trobada, de coneixença i d'estudi que sempre ha estat per als algueresos. Per a aconseguir-ho, aquest novembre està previst que comencin les obres de rehabilitació de l'edifici, que és antic i que no està en condicions per reprendre les activitats de manera òptima. Les obres serviran per a eliminar les barreres arquitectòniques del local, millorar-ne la il·luminació i la climatització, i redistribuir l'espai per incorporar-hi nous ordinadors.

Amb el finançament recaptat, també es podrà millorar la gestió de la biblioteca i vincular-la més amb les escoles i la ciutadania en general. D'entrada, la biblioteca ampliarà el servei de préstec gràcies a la contractació d'un bibliotecari i incorporarà xarxes socials per ser més a prop dels usuaris potencials.

A més, també s'editaran un parell de novetats editorials en alguerès per fer créixer els lectors i l'interès de la ciutadania per la llengua, així com per respondre a l'augment de públic, fruit de l'arribada de l'alguerès a les escoles. En concret, l'entitat publicarà un recull de contes per a adults amb els textos finalistes del Premi Rafel Sari, una iniciativa d'Obra Cultural de l'Alguer, que fa quinze anys, aproximadament, va incorporar la modalitat de prosa, i també un audiollibre de la rondalla infantil Bocinet, que ha estat treballada pels minyons a les escoles.

Impuls de les activitats escolars i culturals dinamitzades en alguerès

L'objectiu final de reimpulsar la Biblioteca Catalana de l'Alguer és potenciar l'oferta cultural en alguerès i les activitats dinamitzades en la nostra llengua. En la línia de fer que la llengua guanyi espais de socialització i es faci servir més, la Plataforma per la Llengua organitzarà trobades a la biblioteca amb autors algueresos i amb experts en llengua i cultura catalanes, i permetrà que els alumnes de primària i secundària de primer grau (d'entre 7 i 13 anys) facin una representació teatral de Bocinet el dia de la presentació de l'audiollibre.

A més, amb la campanya de donacions tancada i una xifra de finançament concreta, l'entitat ja pot confirmar que també impulsarà un grup de tamborins en el marc de la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, que servirà per impulsar l'alguerès en un espai de socialització. Aquesta proposta també permetrà facilitar la recuperació de la llengua a partir de l'atracció per la cultura popular, que arreu de l'illa és molt notable, i que ha propiciat que, enguany, l'Obra Cultural de l'Alguer i la Plataforma per la Llengua recuperessin la festa després de 175 anys.

El català a l'Alguer, una llengua viva que aspira a gaudir de més drets

En aquesta ciutat de Sardenya, el 50% dels habitants manifesta que sap parlar català i el 88,2% l'entén; el 20,1% el fa servir amb el primer fill, el 17% el té com a llengua inicial de conversa i el 43% el parla amb els seus amics. Són dades de l'Enquesta d'usos lingüístics de l'Alguer del 2015.

El 2018, el Parlament de Sardenya va aprovar la possibilitat d'escolaritzar els fills en català. Després d'aquesta fita, Plataforma per la Llengua impulsa ara la campanya 'Volem l'escola en alguerès' per fer pressió a les institucions i aconseguir que aquest dret es pugui garantir i no sigui paper mullat. Es tracta d'una demanda molt popular compartida pel 92,3% dels algueresos, que volen que el sard i el català s'introdueixin a l'escola. Tanmateix, a hores d'ara, només uns 350 minyons han pogut participar en algun dels set projectes educatius en alguerès que s'ofereixen a les escoles.

La Plataforma per la Llengua treballa per canviar-ho i garantir aquest dret, però també considera de gran importància fomentar la llengua més enllà de l'escola. Per fer-ho, és clau reimpulsar la Biblioteca Catalana de l'Alguer i programar activitats culturals estimulants en alguerès que contribueixin a revitalitzar la llengua i a assegurar-ne el futur.