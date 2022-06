L'artista Paula Bonet anul·la les seves activitats públiques per l’alliberament del seu assetjador

L'artista Paula Bonet i la seva advocada Carla Vall han anunciat a través de les xarxes socials que quedaven suspeses les seves activitats públiques de manera provisional per l’alliberament de l’home que l’assetjava.

Lamentem comunicar que la @paulaboneti ha hagut de suspendre les seves activitats públiques de manera provisional per l’alliberament de l’home que l’assetjava.https://t.co/S9U64oIZgk — Carla Vall i Duran (@CarlaVall) June 16, 2022

«Pocs dies abans de la celebració del judici ha sortit en llibertat l'home que m'ha estat assetjant, motiu pel qual, per preservar la meva seguretat, he de limitar la meva presència pública tal com se m'ha aconsellat», ha comunicat Bonet. «Agraeixo l'afecte i les cures que estic rebent dels meus amics, família, parella, editorial i advocada. No faré declaracions. Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos al despatx de l'advocada penalista Carla Vall», ha conclòs.

L'assetjador havia entrat a presó a finals del 2021 després de botar-se una ordre d'allunyament que li havia imposat un jutge. L'assetjament hauria començat la primavera del 2019, fet que la pintora i escriptora ha denunciat repetidament.