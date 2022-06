Un menorquí demana pel certificat Covid al Ministeri de Sanitat i li responen: «No hablamos ni en catalán ni en mallorquín, solo castellano»

Un ciutadà menorquí, que necessita ajuda del Ministeri de Sanitat per tal d'aconseguir el certificat Covid actualitzat, ha rebut una esperpèntica resposta per part del Ministeri: «No sé si le hemos podido entender ya que no hablamos ni en catalán ni en mallorquín, solo castellano».

Segons ha explicat a dBalears el ciutadà, va enviar un correu al servei d'expedició del Ministeri de Sanitat del certificat Covid «perquè m'han posat la 3a dosi a Catalunya però sóc de Menorca i, per tant, no puc demanar el certificat per les vies 'normals' de cada comunitat autònoma».

«El problema va ser que en intentar fer-ho només em donaven el certificat antic, amb les dues primeres dosis, que ja estava caducat. Així idò, vaig decidir posar-me en contacte per saber què podia fer per tenir el certificat actualitzat. Naturalment, sent jo de Balears i havent-me vacunat a Catalunya entenia que podia dirigir-me a l'administració estatal en català (de fet, en altres ocasions no m'han posat pegues), i he rebut aquella resposta», ha remarcat.

No obstant això, el ciutadà també ha volgut deixar clar que «tot i aquella primera frase tan desafortunada, realment han intentat resoldre el problema, desconec si emprant traductor o simplement veient que no és tan difícil entendre la nostra llengua».

Finalment, ha destacat que posarà una denúncia a l'Oficina de Defensa de Drets Lingüístics de les Balears.