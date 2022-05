ERC, Junts, PSC i Comuns arriben a un acord per respondre al TSJC sobre l'ús del castellà a les aules

ERC, Junts, PSC i Comuns han presentat una proposició de llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari a Catalunya. Aquest acord és una resposta a la imposició del 25% de castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

S'espera que aquesta proposició de llei s'aprovi en el ple del Parlament de Catalunya d'aquesta setmana. Cal recordar que el mes de març aquests mateixos partits ja varen arribar a un acord per a reformar la Llei de Política Lingüística, però Junts va decidir sortir-ne davant les queixes de la comunitat educativa, i va quedar desestimat.

La negociació actual vol respondre al TSJC després d'haver fixat el 31 de maig com a data perquè el Departament d'Educació indiqui les instruccions per a augmentar l'ús del castellà. Aquest nou text ja no serà sols un acord, sinó una llei que s'aprovarà i el tribunal haurà de dir si l'accepta com a resposta.

L'acord

Aquest text contempla tant el català com el castellà com a «llengua d'ús curricular i educatiu», tot i que indica que el català és «la normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i la d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut». Pel que fa al castellà diu que és una llengua que s'utilitza «en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre».

Aquests projectes lingüístics han de seguir uns criteris, com que «l'ensenyament i l'ús curricular i educatiu del català i del castellà han d'estar garantits i tenir una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius per tal que tot l'alumnat assoleixi el domini oral i escrit de les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria». La definició del pes que ha de tenir cada llengua es deixa en mans dels projectes lingüístics que decideixi cada centre, d'acord amb criteris pedagògics; per tant, no s'hi introdueixen percentatges ni la validació dels projectes de cada centre serà feta pel Departament d'Ensenyament.

El govern català també aprovarà un decret llei per a mirar de protegir les direccions dels centres de represàlies judicials, però el text encara no s'ha fet públic.