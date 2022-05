Un de cada quatre estudiants ha patit ansietat durant l'any central de la pandèmia

La Xarxa Vives d'Universitats ha fet avui públics els resultats de l'informe Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022), en què han participat fins a 50.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Cal destacar que en aquesta tercera edició s'analitza, per primera vegada, l'impacte de la crisi sanitària en els estudis, fent preguntes relacionades amb la salut mental i el benestar emocional.

L'informe assenyala que un 22,8% dels estudiants universitaris assegura haver patit ansietat i un 26,4% declara haver patit depressió en alguna ocasió durant el període del 2020-2021, moment clau de la pandèmia de Covid-19. Aquestes dades mostren com la crisi sanitària ha afectat notablement la salut mental dels estudiants.

Per altra banda, els resultats indiquen que les metodologies docents tradicionals han perdut pes, mentre que s'ha incrementat la presència de metodologies més actives i innovadores, considerant que les classes han estat telemàtiques durant gran part de la pandèmia. Sobre l'ensenyament a distància, 4 de cada 10 estudiants valora positivament l'esforç de les universitats per adaptar-se a la situació provocada per la pandèmia i el treball dels docents.

Així i tot, ara que a poc a poc tot ha tornat a la normalitat, aquest informe ha exemplificat com les universitats presencials continuen sent majoritàriament plenes d'estudiants de perfil convencional: joves, accedeixen a través de les PAU i sense responsabilitats familiars. En canvi, ha augmentat el perfil d'estudiants més grans, amb altres vies d'accés i amb càrregues laborals i familiars, a les universitats virtuals.

Altres dades

Per altra banda, els resultats de Via Universitària mostren com l'accés a la universitat no comporta una emancipació de la casa parental. Primer, perquè les famílies s'encarreguen del 54% de les despeses globals dels estudis, segons recull l'estudi. I, també, pel fet que 6 de cada 10 estudiants de grau viuen amb les famílies durant la seva etapa universitària.

A més a més, segons els resultats que s'han extret, el sistema universitari continua lluny de l'equitat. La classe baixa sols representa el 9,1% dels estudiants, enfront del 58,5% dels universitaris de classe alta. Fet que també es relaciona amb la necessitat de tenir ajuda dels progenitors per a finançar els estudis.

Finalment, l'informe també explica que les carreres continuen reproduint les desigualtats de gènere. Tot i que les dones són majoria a la universitat (64%) però la seva presència és encara minoritària en les Enginyeries (36,5%) i les Ciències Experimentals i Matemàtiques (39,3%). Els rols de gènere encara es perpetuen, on les dones s'orienten cap a les àrees de salut i cures, artístiques i educatives, mentre que els homes cap a les que tenen a veure amb els espais de poder i de presa de decisions.

L'estudi analitza les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d'estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació amb l'educació superior.